ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତ ପ୍ରତି କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଭାରତ ରୁଷରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ଜାରି ରଖେ, ତେବେ ଏହାକୁ ଭାରୀ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ବିମାନ ଏୟାର ଫୋର୍ସ ୱାନରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସେମାନେ ଏପରି ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରୀ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡିବ।"
ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ତେଣୁ, ଆମେରିକା ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିରନ୍ତର ଚାପ ପକାଇ ଆସୁଛି। ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ, ଆମେରିକା ଭାରତ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶକୁ ରୁଷରୁ ତେଲ ଆମଦାନୀ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଆଉ ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣିବ ନାହିଁ। ତଥାପି, ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି।
ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ଶକ୍ତି ନୀତି ଏହାର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ଥାୟୀ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ବିବିଧ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ।" ଭାରତ ପୁନର୍ବାର କହିଛି ଯେ ରାଜନୈତିକ ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ନ ହୋଇ ଅର୍ଥନୈତିକ ସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ଘରୋଇ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକତା | ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ, ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ବୟନଶିଳ୍ପ, ଔଷଧ ଏବଂ କୃଷି ଉତ୍ପାଦ ସମେତ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନୀତି ରପ୍ତାନିକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଯଦି ରୁଷିଆ ତୈଳ ଉପରେ ନୂତନ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଯାଏ, ତେବେ ଭାରତ-ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତ ହୋଇପାରେ।