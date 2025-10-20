ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ପୁଣି ଥରେ ତିକ୍ତ ହୋଇଛି। ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ଏକ ବୈଠକ ସମୟରେ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଡିମିର ଜେଲେନ୍ସକିଙ୍କୁ ରୁଷର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାପ ପକାଇଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆଲୋଚନା ଏତେ ଉଷ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ବୈଠକ ସମୟରେ, ଟ୍ରମ୍ପ ଜେଲେନ୍ସକିଙ୍କ ସାମରିକ ମାନଚିତ୍ରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ୟୁକ୍ରେନ ଡୋନବାସ ଅଞ୍ଚଳକୁ ରୁଷକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ଉଚିତ।
ଟ୍ରମ୍ପ ଜେଲେନ୍ସକିଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଯଦି ସେ ଚାହିଁବେ ତେବେ ତୁମକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେବେ। ସେ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଏକ ପ୍ରକୃତ ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ୟୁକ୍ରେନ ସାମରିକ ମାନଚିତ୍ରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ।" ପ୍ରକୃତରେ, ପୁଟିନ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ୟୁକ୍ରେନ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ୟୁକ୍ରେନକୁ ଡୋନବାସ ଅଞ୍ଚଳକୁ ରୁଷକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯେତେବେଳେ ଖେରସନ ଏବଂ ଜାପୋରିଝିଆର କିଛି ଅଂଶ ୟୁକ୍ରେନ ପାଖରେ ରହିବ।
ୟୁକ୍ରେନ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ ଦେଶର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଏବଂ ସୀମାକୁ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବୈଠକରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତି-ରଣନୀତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଟ୍ରମ୍ପ ସମସ୍ତ ଯୁକ୍ତିକୁ ଖାରଜ କରିଦେଲେ। ଜେଲେନସ୍କି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ୟୁକ୍ରେନ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଲଢ଼ିବ। ଏହାର ଜବାବରେ ଟ୍ରମ୍ପ ସାମରିକ ସହାୟତା ସୀମିତ କରିବା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଟୋମାହକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।