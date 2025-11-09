ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଜେପି ନେତା ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ପରମ୍ପରା ଉପରେ ଶଶି ଥରୁରଙ୍କ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବୟାନ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଭିତରେ ଏକ ନୂତନ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଥରୁରଙ୍କ ବୟାନକୁ ସମାଲୋଚନା କରି କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ପବନ ଖେଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳ ତାଙ୍କ ମତାମତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରେଇ ରହିଛି। ଖେଡାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୂଚାଇ ଦେଇଛି ଯେ ଥରୁରଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତାମତକୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଅଧିକାରିକ ବିବୃତ୍ତି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ ନାହିଁ।
ଥରୁର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆଡଭାନୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନକୁ ଗୋଟିଏ ଘଟଣାରେ ସୀମିତ ରଖିବା ଅନୁଚିତ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ସେବାକୁ ଗୋଟିଏ ଘଟଣାରେ ସୀମିତ ରଖିବା ଭୁଲ। ଯେପରି ନେହେରୁଜୀଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର କେବଳ ଚୀନ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାଜୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଭାଷିତ ହୋଇନଥିଲା, କିମ୍ବା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର କେବଳ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ପରିଭାଷିତ ହୋଇନଥିଲା, ସେହିପରି ଆଡଭାନୀ ଜିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଉଚିତ।"
ପବନ ଖେଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶଶି ଥରୁର ସର୍ବଦା ନିଜର ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତାଙ୍କ ସଦ୍ୟତମ ବକ୍ତବ୍ୟ ସହିତ ଅସହମତ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ସବୁଥର ଭଳି, ଡକ୍ଟର ଶଶି ଥରୁର ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତାଙ୍କ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବକ୍ତବ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସହମତ।" ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଏବଂ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ସଦସ୍ୟ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଅନନ୍ୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଏବଂ ଉଦାରବାଦୀ ମନୋଭାବକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।"
ଆଡଭାନୀଙ୍କ ୯୮ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ଥରୁର୍ ଜନସେବା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ସମ୍ମାନୀୟ ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀ ଜୀଙ୍କୁ ୯୮ତମ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା! ଜନସେବା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସମର୍ପଣ, ନମ୍ରତା ଏବଂ ମହାନତା ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଭାରତର ଦିଗକୁ ଗଠନ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ସେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ରାଜନେତା ଯାହାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ହୋଇଛି।" ଥରୁରଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟର ଜବାବରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଓକିଲ ସଞ୍ଜୟ ହେଗଡେ ଆଡଭାନୀଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଉପରେ ତୀବ୍ର ମତ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି, "ରଥଯାତ୍ରା ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନଥିଲା। ଏହା ଭାରତର ମୌଳିକ ନୀତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ଥିଲା। ଏହା ୨୦୦୨ ଏବଂ ୨୦୧୪ ଭଳି ଘଟଣା ପାଇଁ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲା। ଯେପରି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଅପମାନ ମହାଭାରତକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା, ସେହିପରି ରଥଯାତ୍ରାର ହିଂସାତ୍ମକ ଐତିହ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଶର ଦିଗକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କ ବାଣ ଶଯ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ରାଜଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରି ନଥିଲେ।"