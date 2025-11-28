ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନେପାଳର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକ ନୂତନ 100 ଟଙ୍କାର ନୋଟ୍ ଜାରି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ନୋଟ୍ ଏକ ପୁରୁଣା ବିବାଦକୁ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ନୋଟ୍ ଉପରେ ମୁଦ୍ରିତ ମାନଚିତ୍ରରେ ନେପାଳ ଲିପୁଲେଖ, କଳାପାଣି ଏବଂ ଲିମ୍ପିଆଧୁରାକୁ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବାର ଦର୍ଶାଇଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଅଂଶ ରହିଛି। କାଠମାଣ୍ଡୁର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଭାରତ-ନେପାଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୂତନ ବିବାଦ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
ନେପାଳୀ ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପୂର୍ବରୁ 100 ଟଙ୍କାର ନୋଟ୍ ଉପରେ ନେପାଳର ଏକ ମାନଚିତ୍ର ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ୨୦୨୦ରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ରକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ନେପାଳର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତିନୋଟି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦର୍ଶାଉଥିଲା। ଅନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟର ନୋଟ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ମାନଚିତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନାହିଁ, ତେଣୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ 100 ଟଙ୍କାର ନୋଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରଖାଯାଇଛି।
ନୋଟ୍ରେ ଥିବା ଚିତ୍ର
ନୂତନ ନୋଟ୍ର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟର ଏକ ପ୍ରତିଛବି ଏବଂ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନେପାଳର ଜାତୀୟ ଫୁଲର ଏକ ୱାଟରମାର୍କ ରହିଛି। ମଝିରେ ହାଲୁକା ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନେପାଳର ଏକ ବିସ୍ତାରିତ ମାନଚିତ୍ର ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଲୁମ୍ବିନୀର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ନୋଟର ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ଶୃଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ଗଣ୍ଡା ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି।
ବିବାଦ କିପରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା?
୨୦୨୦ ମସିହାରେ, ତତ୍କାଳୀନ ନେପାଳ ସରକାର ଏକ ନୂତନ ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ମହାକାଳୀ ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେତୁ ଲିପୁଲେଖ, କଳାପାଣି ଏବଂ ଲିମ୍ପିଆଧୁରା ଏହାର ପ୍ରକୃତ କ୍ଷେତ୍ରର ଅଂଶ ଥିଲା। ନେପାଳ ସଂସଦ ମଧ୍ୟ ସେହି ମାନଚିତ୍ରକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା। ଭାରତ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ନିନ୍ଦା କରି କହିଥିଲା ଯେ ଏହା ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ବାସ୍ତବତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ନୋଟରେ ସମାନ ମାନଚିତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଷ୍ମ କରିଛି।
ଭାରତ ଏବଂ ନେପାଳ ମଧ୍ୟରେ ସୀମାର ଆଧାର କ'ଣ?
ଭାରତ ଏବଂ ନେପାଳ ପାଞ୍ଚଟି ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ପ୍ରାୟ ୧୮୫୦ କିଲୋମିଟର ସୀମା ଅଂଶୀଦାର କରନ୍ତି। ୧୮୧୬ ମସିହାର ସୁଗୌଲି ଚୁକ୍ତିକୁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଆଧାର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ମହାକାଳୀ ନଦୀର ମୁଖ୍ୟ ପଥରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଖ୍ୟାରୁ ଏହି ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଭାରତ ଯେଉଁ ନଦୀକୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ ଭାବିଥାଏ ନେପାଳ ତାହାକୁ ଏକ ଉପନଦୀ ବୋଲି ମାନିଥାଏ, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସୀମା ରେଖା ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ।