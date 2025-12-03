ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼: ହରିଆଣାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏବଂ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍, HR88B8888, ପୁଣି ଥରେ ନିଲାମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ₹1.17 କୋଟି (US$1.17 ବିଲିୟନ) ରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା ପୁଣି ଥରେ ବିକ୍ରି ହେବ। କାରଣଟି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଏହାକୁ କିଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେୟ ଦେଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ରୋମୁଲସ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଧୀର କୁମାର ବିଡ୍ ଜିତିଥିଲେ। ସେ ₹1.17 କୋଟି (US$1.17 ବିଲିୟନ) ର ସର୍ବାଧିକ ବିଡ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଏହାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ କରିଥିଲା।
କାହିଁକି ଦେୟ ଦେଇ ପାରିନଥିଲେ?
ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ଦେୟ ଦେବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଡିସେମ୍ବର ୧ ତାରିଖ ଥିଲା। ତଥାପି, ସୁଧୀର କୁମାର ସମୟସୀମା ଭିତରେ ଟଙ୍କା ଜମା କରିପାରି ନଥିଲେ। ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଶନିବାର ରାତିରେ ଦୁଇଥର ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଷ୍ଟମରେ ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଦେୟ ହୋଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ପାଇଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ପାଇଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେବା ଏକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ। ସୁଧୀର କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସୋମବାର ସୁଦ୍ଧା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ।
ଅନଲାଇନ୍ ନିଲାମ କିପରି କରାଯାଏ?
ହରିୟାଣା ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଏବଂ ଭିଆଇପି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ର ଅନଲାଇନ୍ ନିଲାମ କରେ। ଲୋକମାନେ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ସୋମବାର ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନମ୍ବର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତା’ପରେ ବୁଧବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବିଡିଂ ଜାରି ରହେ, ଏବଂ ଫଳାଫଳ fancy.parivahan.gov.in ପୋର୍ଟାଲରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ, HR88B8888 ନମ୍ବରଟି ସର୍ବାଧିକ ଧ୍ୟାନ ପାଇଥିଲା, ମୋଟ ୪୫ଟି ଆବେଦନ ଆସିଥିଲା। ଏହାର ମୂଳ ମୂଲ୍ୟ ₹50,000 ଥିଲା, ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ₹1.17 କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା।
HR88B8888 କାହିଁକି ଏତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର?
ଏହି ନମ୍ବରଟିର ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର ବିଶେଷତା। ଏଥିରେ ବାରମ୍ବାର 8 ନମ୍ବର ଦେଖାଯାଏ, ଏବଂ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଥିବା B ମଧ୍ୟ 8 ପରି ଦେଖାଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନମ୍ବରଟି ସମାନ ଡିଜାଇନ୍ ଥିବା ଦେଖାଯାଏ। 'HR' ହରିୟାଣା ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ, '88' ଗାଡି ପଞ୍ଜିକୃତ ଜିଲ୍ଲା କିମ୍ବା RTOକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ, ଏବଂ 'B' RTO ସିରିଜକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ, ଯାହା ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅନନ୍ୟ କରିଥାଏ।