ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମୋବାଇଲ୍ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆବର୍ଷରୁ ଝଟକା ଲାଗିପାରେ | କାରଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏବଂ କଲ୍ କରିବାରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଶହ ଶହ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗ ଆଉ ଏକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ୨୦୨୬ରେ ସେମାନଙ୍କର 4G ଏବଂ 5G ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନର ମୂଲ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ନିବେଶ ସଂସ୍ଥା ମୋର୍ଗାନ୍ ଷ୍ଟାନଲିର ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ ମୋବାଇଲ୍ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନର ମୂଲ୍ୟ ୧୬ ରୁ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଏହା ହୁଏ, ତେବେ ୨୦୨୬ ମୋବାଇଲ୍ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ବର୍ଷ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ।
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରିପେଡ୍ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟପେଡ୍ ଉପଭୋକ୍ତା ଉଭୟ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶସ୍ତା ରିଚାର୍ଜ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ OTT ଭଳି ଲାଭକୁ ମହଙ୍ଗା ଯୋଜନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ କରୁଛନ୍ତି।
ବାସ୍ତବରେ ୨୦୧୯, ୨୦୨୧ ଏବଂ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ମୋବାଇଲ୍ ରିଚାର୍ଜ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମହଙ୍ଗା ରିଚାର୍ଜ ଯୋଜନାରୁ ଏୟାରଟେଲ୍ ଭଳି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବାଧିକ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ରିପୋର୍ଟରେ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଯେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଏୟାରଟେଲ୍ର ପ୍ରତି ଉପଭୋକ୍ତା ହାରାହାରି ରାଜସ୍ୱ (ARPU) ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଉନ୍ନତ ଡାଟା ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ପୋଷ୍ଟପେଡ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରୋମିଂ ପାଇଁ ବଢ଼ୁଥିବା ଚାହିଦା ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହୋଇପାରେ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଏୟାରଟେଲ୍ର ARPU ଏହାର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ତରକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ, ଯାହା କମ୍ପାନୀର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ।
ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଏବଂ Airtel ଉଭୟ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ 5G ନେଟୱାର୍କରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ଚାପ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏହାକୁ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି। ଉନ୍ନତ ନେଟୱାର୍କ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଗତି ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଦେୟ ନେଇପାରନ୍ତି ।