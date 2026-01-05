ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକାରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଏକ ଦମ୍ପତି ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ୪୫ ବର୍ଷୀୟ କୃଷ୍ଣ କିଶୋର ଆମେରିକାରେ ଜଣେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ୪୦ ବର୍ଷୀୟ ପତ୍ନୀ ଆଶା ଏବଂ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ କିଶୋରଙ୍କ ଘର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପାଲାକୋଲୁରୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ ସେମାନେ କିଛିଦିନ ତଳେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଥିବା ନିଜ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ୧୦ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା ଫେରି ଯାଇଥିଲେ।
ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଆମେରିକାର ରାଜଧାନୀ ୱାଶିଂଟନରେ ଘଟିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଆଶା, ସେମାନଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ ସହିତ ମଧ୍ୟ କାରରେ ଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଆଶାଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।
ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପାଲକୋଲୁକୁ ଅଂଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି | କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଆଶା ଭାରତରୁ ଆମେରିକା ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଦୁବାଇରେ ନୂତନ ବର୍ଷ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ମାତ୍ର ୧୦ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା ଫେରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଆଉ କେବେ ଫେରିବେ ନାହିଁ?