ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ: କେରଳ ହାଇକୋର୍ଟ ଜଣେ ମୁସଲିମ ପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଜଣେ ମୁସଲିମ ପୁରୁଷ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମତାମତ ଶୁଣିବା ଉଚିତ। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧର୍ମ ପରେ ଆସିଥାଏ। ବିଚାରପତି ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୯୯.୯୯ ପ୍ରତିଶତ ମୁସଲିମ ମହିଳା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହକୁ ବିରୋଧ କରିବେ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ମତି ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବା ସମୟରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଆଇନ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। କୋର୍ଟ ଜଣେ ମୁସଲିମ ପୁରୁଷ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ମନା କରି ଏହି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦମ୍ପତି ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। କୋର୍ଟ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ମାମଲାର ପକ୍ଷ ନୁହଁନ୍ତି, ତେଣୁ ଆବେଦନ ଉପରେ ବିଚାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ଆବେଦନକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଭାଗ ମନା କରିଦେଇଛି। ସ୍ୱାମୀ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ମତି ଆବଶ୍ୟକ। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପକ୍ଷ ଶୁଣିପାରିବେ, ଏବଂ ଯଦି ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି, ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାଗରିକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇପାରିବେ।
ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ପି.ଭି. କୁନ୍ହିକ୍ରିଷ୍ଣନ୍ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ ଯେ କୁରାନ୍ କିମ୍ବା ମୁସଲିମ୍ ଆଇନ କେରଳ ବିବାହ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆଇନ ୨୦୦୮ ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଜୀବିତ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ବିବାହ ବଳବତ୍ତର ରହିଥାଏ, ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏହା ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ନ ଥାଏ।" ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ନୀରବ ଦର୍ଶକ ହୋଇ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ।
ଜଷ୍ଟିସ୍ କୁନ୍ହିକ୍ରିଷ୍ଣନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁସଲିମ୍ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ପର୍ଶନଲ ଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟରେ ଦେଶର ଆଇନ ଲାଗୁ ହେବ, ଏବଂ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପକ୍ଷ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ।
ଜଷ୍ଟିସ୍ କୁନ୍ହିକ୍ରିଷ୍ଣନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ୯୯.୯୯ ପ୍ରତିଶତ ମୁସଲିମ୍ ମହିଳା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହକୁ ବିରୋଧ କରିବେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁସଲମାନ ମହିଳାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀମାନେ ପୁନଃବିବାହ କଲେ ଶୁଣାଣିର ଅଧିକାର ରହିବା ଉଚିତ।