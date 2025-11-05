ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆପଣ ବୁଲିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କି? ଆଉ ଦୁବାଇ-ଆବୁଧାବି ବୁଲିଯିବାକୁ ଚାଁହୁଛନ୍ତି କି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସରଳ ଓ ଶସ୍ତା ବାଟ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ | ବାସ୍ତବରେ IRCTC ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁବାଇ ଏବଂ ଆବୁଧାବିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଦେଖାଇବାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି।
ଏହି ପ୍ୟାକେଜଟି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ କମ ବଜେଟରେ ଦୁବାଇ ଏବଂ ଆବୁଧାବିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ଏହି ପ୍ୟାକେଜ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦୁବାଇର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ, ଯେପରିକି ବୁର୍ଜ ଖଲିଫା, ଜୁମେରାହ ବିଚ୍, ଗୋଲ୍ଡ ସୌକ୍ ମାର୍କେଟ୍ ଏବଂ ଡେଜର୍ଟ ସଫାରି ଅନୁଭବ କରାଇବ ।
ପ୍ୟାକେଜରେ କଣ ସୁବିଧା ମିଳିବ?
IRCTC ଏହି ପ୍ୟାକେଜରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯତ୍ନ ନେଇଛି। ବିମାନ ଟିକେଟ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହୋଟେଲରେ ରହିବା, ଜଳଖିଆ, ରାତ୍ରୀଭୋଜନ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଗମନାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଦେୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।
କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ?
ଏହି ପ୍ୟାକେଜ ୧୬ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୫ରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ୫ ରାତି, ୬ ଦିନର ଯାତ୍ରା ହେବ। ଏହି ଛଅ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦୁବାଇ ଏବଂ ଆବୁଧାବିର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ପ୍ୟାକେଜରେ ଗାଇଡ୍ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ବୀମା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ଦୁବାଇରେ, ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବୁର୍ଜ ଖଲିଫାର ଉଚ୍ଚତାରୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆବୁଧାବିରେ, ଶେଖ ଜାଏଦ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମସଜିଦ ଏବଂ ଫେରାରି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଭଳି ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ପାରମ୍ପରିକ ଆରବ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଜଡିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ।
କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ?
ଭଡ଼ା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଏହି ଟୁର୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ବହୁତ ସୁଲଭ। ଏକୁଟିଆ ଯାତ୍ରା କଲେ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ପିଛା ୧୨୯୬୦୦ ଟଙ୍କା, ଦୁଇଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ୧୦୯୬୦୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ତିନି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ପିଛା ୧୦୬୮୦୦ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି।