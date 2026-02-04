ପାଟନା : ସାଇବର ଠକେଇରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବିହାରର ପାଟନା ଜିଲ୍ଲାରୁ ୧୫ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ୨୨ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ପାଟନାର ସଗୁଣାମୋଡ଼ ଓ ରୂପାସପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଲଖନ କୁଟୀର, ବେଦନଗର ଓ ସୌଭାଗ୍ୟ ଶର୍ମା ପଥରେ ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଆମେ ୧୫ ଜଣ ମହିଳା ଓ ସାତ ଜଣ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲୁ ବୋଲି ସାଇବର ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ (ପାଟନା) ଡିଏସ୍ପି ସଙ୍ଗୀତା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି।
ଚଢ଼ଉ ସମୟରେ ଉଣେଇଶଟି ଲାପ୍ଟପ୍, ଗୋଟିଏ ଡେସ୍କଟପ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ୫୩ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, ୧୨ଟି ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ଓ ଅନେକ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ସାଇବର କାଫେର ମାଲିକ। ସେମାନେ ତଥ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଦଳ ଅଛି।
ସେମାନେ ବି୨ବି ସେବା ଓ ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିଛନ୍ତି ବୋଲି ଡିଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗୀତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାସକୁ ୮,୦୦୦ରୁ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ପ୍ରାୟ ୧୨ରୁ ୧୮ ମାସ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଅବଶିଷ୍ଟ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଡିଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି।