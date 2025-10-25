ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା'। ଏହା ଏବେ ବିଶାଖାପାଟନମଠାରୁ ୯୯୦ ଏବଂ ଗୋପାଳପୁର ଠାରୁ ୧୦୪୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟାର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି। ୨୭ ତାରିଖରୁ ୨୯ ତାରିଖ ଯାଏ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶେଷକରି ୨୭ରୁ ୨୯ ମଧ୍ୟରେ ମାଲକାନଗିରି ଓ କୋରାପୁଟରେ ଅତି ଭାରି ବର୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
‘ମୋନ୍ଥା’ ନାମ ଦେଇଛି କିଏ?
ବାତ୍ୟାର ନାମ ‘ମୋନ୍ଥା’ ରହିବ। ଏହା ଏକ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନାମ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ‘ସୁଗନ୍ଧିତ ଫୁଲ’ ବା ‘ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ’। ୨୮ ଓ ୨୯ରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ ବାରଣ କରାଯାଇଛି।
କେମିତି ଦିଆଯାଏ ନାମ?
ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଆରବ ସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ର ନାମକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରାୟ ୨୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ୨୦୦୪ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ନାମକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ର ଚିହ୍ନଟକୁ ସରଳ କରିବା ଏବଂ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଆଠଟି ଦେଶ - ବାଂଲାଦେଶ, ଭାରତ, ମାଳଦ୍ୱୀପ, ମିଆଁମାର, ଓମାନ, ପାକିସ୍ତାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ - ର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଠଟି ନାମ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ର ନାମକରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ଏହି ତାଲିକା ପାଇଁ ଅଗ୍ନି, ଆକାଶ, ବିଜଲି, ଜଳ, ଲେହର, ମେଘ, ସାଗର ଏବଂ ବାୟୁ ଭଳି ନାମ ପ୍ରସ୍ତାବ କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଦେଶର ପାଳି ଆସେ, ସେହି ଦେଶର ତାଲିକାରେ ଥିବା ନାମ ଆଧାରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ର ନାମକରଣ କରାଯାଏ।
ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ମୋଟ ୬୪ଟି ନାମ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୨୦୨୦ ମସିହାରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଆମ୍ଫାନ ଶେଷ ନାମ ଥିଲା। ୨୦୧୮ ମସିହାରେ, ଇରାନ, କତାର, ସାଉଦି ଆରବ, ୟୁଏଇ ଏବଂ ୟେମେନ ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରେ ଯୋଡା ଯାଇଥିଲା। 'ଆମ୍ଫାନ' ସହିତ ୬୪ଟି ନାମର ତାଲିକା ଶେଷ ହେବା ପରେ, ପ୍ୟାନେଲ ଅନ୍ ଟ୍ରପିକାଲ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ସ (PTC) ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୦ରେ ୧୩ଟି ଦେଶର ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ଆଧାର କରି ନୂତନ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ନାମଗୁଡ଼ିକର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ଏହି ନୂତନ ତାଲିକାରେ ଅର୍ଣ୍ଣବ, ନିସର୍ଗ, ଆଗ, ଵ୍ୟୋମ, ଆଜାର, ପ୍ରଭଞ୍ଜନ, ତେଜ, ଗତି ଏବଂ ଲୁଲୁ ସମେତ ୧୬୯ଟି ନାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା।
ନାମ ଦେବାର ନିୟମ
ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଟିସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ସାଇକ୍ଲୋନ ନାମକୁ ନାମକରଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି। ତଥାପି, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିୟମ ବିନା ନୁହେଁ। ଏକ ଝଡ଼ର ନାମ ସର୍ବାଧିକ ୮ ଶବ୍ଦ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ କୌଣସି ନାମ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରାଯାଏ ନାହିଁ। ନାମକରଣ ପାଇଁ ନାମଟି ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାବରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ଆପତ୍ତିଜନକ ନଥିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ।