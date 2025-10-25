ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସାଙ୍ଗଲି ଜିଲ୍ଲାର ଇସଲାମପୁର ସହରର ନାମ ଏବେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ "ଈଶ୍ୱରପୁର" ରଖାଯିବ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ୧୩ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ ତାରିଖରେ ଏକ ଚିଠି ଆଧାରରେ ଭାରତୀୟ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ବିଭାଗ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ବିଭାଗ ସ୍ଥାନ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଇସଲାମପୁର ପୌର ପରିଷଦ ଜୁନ ୪, ୨୦୨୫ ରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାସ କରି ପ୍ରସ୍ତାବ ନଂ ୮୨୫ ଅନୁଯାୟୀ ସହରକୁ "ଈଶ୍ୱରପୁର" ନାମକରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା |
ନୂତନ ନାମ ଦେବନାଗରୀ ଏବଂ ରୋମାନ ଲିପିରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯାଇଛି, "ଈଶ୍ୱରପୁର," ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଲିପିର ଶବ୍ଦକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଡାଏକ୍ରିଟିକ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରି ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ ଗେଜେଟ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହେବା ପରେ, ଏହାର ଏକ କପି ଡେରାଡୁନ୍ର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ପୁଣେରେ ଥିବା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଗୋଆ ଭୂସ୍ଥାନିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟକୁ ପଠାଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସର୍ଭେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସାଙ୍ଗଲି ଜିଲ୍ଲାର ଇତିହାସରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ପରିଚୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦିଗରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହି ସମୟରେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତେଶ ରାଣେ ଇସଲାମପୁରର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଈଶ୍ୱରପୁର କରାଯିବା ବିଷୟରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସାଙ୍ଗଲି ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ସହର ଇସଲାମପୁରର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଈଶ୍ୱରପୁର କରିବା ପାଇଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହିତ, ଇସଲାମପୁର ଏବେ ଈଶ୍ୱରପୁର ଭାବରେ ଜଣାଯିବ।