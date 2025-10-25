ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୂର୍ବତନ ଆମେରିକୀୟ ସିଆଇଏ ଅଧିକାରୀ ଜନ୍ କିରିଆକୋ ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ଏଏନଆଇ ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଅନେକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସେ ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପରଭେଜ ମୁଶାରଫଙ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି |
'ପରଭେଜ ମୁଶାରଫ ଡବଲ ଗେମ ଖେଳୁଥିଲେ'
ସାକ୍ଷାତକାରରେ କିରିଆକୋ କହିଥିଲେ ଯେ ତତ୍କାଳୀନ ପାକିସ୍ତାନୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପରଭେଜ ମୁଶାରଫ ତାଙ୍କ ନିଜ ଦେଶରେ ଡବଲ ଗେମ ଖେଳୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ, ମୁଶାରଫ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକା ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବାର ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟପଟେ ସେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସକ୍ରିୟ ରଖିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଅଲ-କାଏଦା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ନଥିଲା; ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଚିନ୍ତା ଭାରତ ଥିଲା। ମୁଶାରଫ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେରିକାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରଦା ପଛରେ ସେ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କରୁଥିଲେ।
ଆମେରିକା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ
କିରିଆକୋ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେରିକା ନିଜକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ମାନବାଧିକାରର ରକ୍ଷକ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରେ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ଦେଶ କେବଳ ତାହା କରେ ଯାହା ତାକୁ ଲାଭ ଦିଏ। ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଆମେରିକା ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତେଲ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଆମେରିକା ସାଉଦି ଆରବର ତେଲ କିଣେ, ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବ ଏହାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କିଣେ। ଏହା ହେଉଛି ଆମେରିକା ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପର୍କ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Rayagada Link Bus Accident: ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବସ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟଣାରେ ରାୟଗଡ଼ା ଲିଙ୍କ୍: ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବସର ପୁନଃ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରସନ ହୋଇଥିଲା ରାୟଗଡ଼ାରେ
ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ କିଏ ଜିତିବ?
କିରିଆକୋ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ସେ କହିଥିଲେ, "ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ହାରିଯିବ । ମୁଁ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ କହୁନାହିଁ; ପାରମ୍ପରିକ ଯୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପରାଜୟ ନିଶ୍ଚିତ।" ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ରଣନୈତିକ କ୍ଷମତା ପାକିସ୍ତାନ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଅଧିକ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Cyclone Update: Well-Marked Low Pressure Intensify: ସୁଦୃଶ ଲଘୁଚାପ ଅବପାତରେ ପରିଣତ, ୨୭ରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ୟା
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତକୁ ଉସୁକାଇବା ଦ୍ୱାରା ପାକିସ୍ତାନକୁ କୌଣସି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ହାରିଯିବେ। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ।" ଭାରତର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି କିରିଆକୋ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ୨୦୧୬ ସର୍ଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, ୨୦୧୯ ବାଲାକୋଟ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଏବଂ ୨୦୨୫ରେ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହା ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦ କିମ୍ବା ପରମାଣୁ ବିପଦ ଦ୍ୱାରା ଭୟଭୀତ ହେବା ଭଳି ଦେଶ ନୁହେଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ଯେ ଏହା ଆତଙ୍କବାଦ ଏବଂ ବ୍ଲାକମେଲ୍ ସହ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ।"