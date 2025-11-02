ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆପଣଙ୍କ ଘର ହେଉ କି ପାଖ ପଡୋଶୀ କେହି ନା କେହି ଛୋଟ ପିଲା ଥିବେ | ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମା'ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାଇପର ପିନ୍ଧାଉଥିବେ | ବିଶେଷ କରି ଏବେ ଆଉ ପୁରୁଣା ଢଙ୍ଗରେ କପଡା ବ୍ୟବହାର ଛାଡି ଅନେକ ମା ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଡାଇପର ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି | ତେବେ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଡାଇପର ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ପାଇଁ କେତେ ଲାଭଦାୟକ ବା ହାନିକାରକ କେବେ ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି କି? ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବାବଦରେ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ଦେବୁ |
ବାସ୍ତବରେ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଡାଇପର ପିଲାମାନଙ୍କର କିଡନୀକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ। ଏହି ଭିଡିଓ ଅନେକ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି ଯେ ଡାଇପର ପ୍ରକୃତରେ କ୍ଷତିକାରକ କି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜଣେ ଶିଶୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏହି ବିଷୟରେ କ’ଣ କୁହନ୍ତି।
ଶିଶୁରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ତଥା କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପିଜିଆଇଏମଇଆରର ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ଡ଼. ଲିନା ଦାସଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏହି ଦାବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ଡାଇପର ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାର କିଡନୀ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଡାଇପରର କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ପିଲାର ମଳକୁ ଶୋଷିତ କରିବା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପିଲାଟି ଓଦା ହେବା ଦ୍ୱାରା କଷ୍ଟ ପାଇବ ନାହିଁ। କିଡନୀ ଶରୀର ଭିତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ତକୁ ଫିଲ୍ଟର କରିବା। ତେଣୁ, ଡାଇପର କିଡନୀକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ ନାହିଁ।
ଡାଇପର କେତେ ଡେଂଜର?
ଡ଼.ଲିନା ଦାସଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଡାଇପର ସବୁବେଳେ ଛୁଆଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେଥିରେ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା କରନ୍ତି | ଆଉ ଏହି ଡାଇପରରେ ଥିବା କେମିକାଲ ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁର ଚର୍ମରେ ଆଲର୍ଜି ଭଳି ସଂକ୍ରମଣ କରାଏ | ସେହିପରି ଲଗାତାର ବହୁ ସମୟ ଧରି ଡାଇପର ଛୁଆ ଦେହରେ ଲାଗି ରହିଲେ ଏହା ଘା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଏ | ସବୁବେଳେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଡାଇପର ପିନ୍ଧାଇବା ବି ଉଚିତ ନୁହେଁ | ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ସବୁବେଳେ ଡାଇପର ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେହିଥିରେ ହିଁ ପରିଶ୍ରା ସହ ମଳତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି | ବଡ଼କଥା ହେଉଛି ଯେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ୬ ମାସରୁ ଟଏଲେଟ ଟ୍ରେନିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା କଥା | ସକାଳୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଗୋଡ ଲମ୍ବାଇ ଏସବୁ କରାଇବା କଥା |
କଣ କରିବା କଥା?
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପ୍ରତି ୩ ରୁ ୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଡାଇପର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ପିଲା ମଳତ୍ୟାଗ କରେ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଡାଇପର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ମଇଳା ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରେ। ପିଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବଜାୟ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦିନରେ କିଛି ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଡାଏପର ପିନ୍ଧାନ୍ତୁ ନାହିଁ।