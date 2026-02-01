ୱାସିଂଟନ/ଇସଲାମାବାଦ: ୱାସିଂଟନର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏଥିରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଜିହାଦୀ ଆତଙ୍କବାଦର ଗଭୀରତା ଓ ବିଚାରଧାରା ବୁଝିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଇ ରିପୋର୍ଟରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ସରକାରଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରାଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଷଣ କରୁଛି। ଏହି ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଜାତିଗତ ଓ ଇସଲାମୀକରଣର ଏଜେଣ୍ଡା ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତୁର୍କୀ ସାମ୍ବାଦିକ ଉଜାଇ ବୁଲୁଟ୍ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ପଶ୍ଚିମ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି
ହାଫିଜ୍ ସଇଦଙ୍କ ପୁଅ ହାତରେ ଲସ୍କର ଡୋର
ରିପୋର୍ଟ ପାକିସ୍ତାନ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍(ପିଏମ୍ଏମ୍ଏଲ୍)ର ଅନ୍ଧାରି ସତ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି। ଏହି ଦଳ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଓ ଏହାକୁ ଭୟଙ୍କର ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବାର ରାଜନୈତିକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଲସ୍କରକୁ ଜାତିସଂଘ ଦ୍ୱାରା ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହାଫିଜ୍ ସଇଦଙ୍କର ପୁଅ ତଲହା ସଇଦ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଦଳ ୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନରେ ୨୦୦ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମଇଦାନରେ ଠିଆ କରାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଲାହୋର ଓ କରାଚୀରେ ଗୋଟିଏ ବି ଆସନ ହାତେଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇ ପାରିନଥିଲେ। କେବଳ ପିଏମ୍ଏମ୍ଏଲ୍ ନୁହେଁ, ଦି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫ୍ରଣ୍ଟ (ଟିଆର୍ଏଫ୍) ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଦେଇଛି। ଏହି ସଂଗଠନ ୨୦୦୯ରୁ ୨୦୨୦ ମଧ୍ୟରେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ଲସ୍କରର ଏକ ପ୍ରକ୍ସି ଗୋଷ୍ଠୀ। ଏହା ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜନୈତିକ ଓ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଦଳ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ଜାଣିଶୁଣି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା । ପାକିସ୍ତାନ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କାର୍ଯ୍ୟ ବାହିନୀ(ଏଫ୍ଏଟିଏଫ୍) କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏହି କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଲସ୍କର ନିଜକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ନୁହେଁ ବୋଲି ଦାବି କରି ବିଶ୍ୱକୁ ଭ୍ରମିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Trump Action in Iraq: ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ: ଇରାକରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୂତଙ୍କୁ ହଟାଇଲେ
ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଭୁଲ୍ ପାଇଁ ଆତଙ୍କବାଦ ଶକ୍ତିଶାଳୀ
ଆମେରିକୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟମାନେ ଜିହାଦୀ ଆତଙ୍କବାଦକୁ କେବଳ ଏକ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହାର ଧାର୍ମିକ ଓ ଆଦର୍ଶଗତ ଦିଗକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଏହି ଦୁର୍ବଳ ରଣନୀତିର ଫାଇଦା ନେଉଛି। ସେମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିସ୍ତାରବାଦ ପାଇଁ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନେ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନକରିଛନ୍ତି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବିପଦରେ ରହିଥିବ।