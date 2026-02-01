ୱାସିଂଟନ: ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇରାକର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୂତ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ମାର୍କ ସାୱାୟାଙ୍କୁ ହଟାଇଛନ୍ତି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଇରାନର ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ଓ ଇରାକ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ମାର୍କ ସାୱାୟା ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଇରାକୀ-ଆମେରିକୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ। ସେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିକଟତର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ୨୦୨୪ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଡେଟ୍ରଏଟ୍ ସମେତ ଆମେରିକାର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆରବ ଓ ମୁସଲିମ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ରଣନୀତିର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ସାୱାୟାଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଆମେରିକା କାହିଁକି ହଟାଇଲା?
ତଥାପି, ତାଙ୍କ ବିଦାୟର କାରଣ କ’ଣ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନୂତନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୂତ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ କି ନାହିଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ନାହିଁ। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ସାୱାୟାଙ୍କର କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ପୂର୍ବତନ ଇରାକୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୁରି ଅଲ୍-ମାଲିକୀଙ୍କ ପୁନଃନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସକୁ ରୋକିବାରେ ତାଙ୍କର ବିଫଳତା। ଟ୍ରମ୍ପ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ବାଗଦାଦକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଯଦି ମାଲିକି ପୁନଃନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଆମେରିକା ଇରାକକୁ ସହାୟତା ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ଆମେରିକା ବହୁ ଦିନ ଧରି ମାଲିକିଙ୍କ ଉପରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଓ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଇସଲାମିକ୍ ଷ୍ଟେଟର ଉତ୍ଥାନକୁ ଅଣଦେଖା କରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଆସୁଛି।
ଇରାନରେ ଆମେରିକା ଦୂତ କିଏ ହେବେ ?
ଆମେରିକାର କୂଟନୈତିକ ମହଲରେ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଚାଲିଛି ଯେ, ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଓ ସିରିଆ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୂତ ଟମ୍ ବାରାକ୍ ଏବେ ଇରାକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିପାରନ୍ତି। ବାରାକ୍ ସମ୍ପ୍ରତି ଏରବିଲ୍ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ସେ କୁର୍ଦ୍ଦିସ୍ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସିରିଆନ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଫୋର୍ସେସ୍ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ବାରାକ୍ଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ର କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍କୁ ଏନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ। ସାୱାୟା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି ଓ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ରଣନୀତି କ’ଣ?
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି, ସାୱାୟାଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇନଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ, ସେ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଇରାକ ଗସ୍ତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହି ଯାତ୍ରା ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକ୍ରମକୁ ଇରାକୀ ରାଜନୀତିରେ ଇରାନ ସମର୍ଥକ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବକୁ ସୀମିତ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ରଣନୀତିର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଇରାକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଆସୁଛି।