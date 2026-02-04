ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୬ର ପ୍ରଥମ ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ୮୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ତୃତୀୟାଂଶ ମହିଳା ଓ ବାଳିକା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସରେ ଜାନୁଆରି ୧ରୁ ୧୫ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ୮୦୭ଟି ନିଖୋଜ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ପ୍ରତିଦିନ ହାରାହାରି ୫୪ଟି ମାମଲା ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୫୦୯ ଜଣ ମହିଳା ଓ ବାଳିକା ଥିବା ବେଳେ ୨୯୮ ଜଣ ପୁରୁଷ ଥିଲେ।
ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୪୬ ଜଣ ବାଳିକା ଓ ୪୫ ପୁଅଙ୍କ ସମେତ ୧୯୧ ଜଣ ନାବାଳିକା ଥିବା ବେଳେ ୬୧୬ ଜଣ ବୟସ୍କ ଥିଲେ। ପୁଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫୪ ଜଣ ଶିଶୁ (୨୫ ପୁଅ ଓ ୨୯ ଝିଅ) ଏବଂ ୧୮୧ ଜଣ ବୟସ୍କ (୯୦ ପୁରୁଷ ଓ ୯୧ ମହିଳା) ସମେତ ୨୩୫ ଜଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି। ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ପ୍ରାୟ ୫୭୨ ଜଣ ଲୋକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ୮-୧୨ ବର୍ଷ ବୟସ ବର୍ଗରେ, ୧୩ ଜଣ ପିଲା ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି - ଆଠ ପୁଅ ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଝିଅ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ତିନି ଜଣ ପୁଅ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ:Accident: କାରଖାନାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ: ଚାକିରି, ଘର ସହ ୩୫ ଲକ୍ଷ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ
ଆଠ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବର୍ଗରେ, ନଅ ଜଣ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ଥିବା ଖବର ମିଳିଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତିନିଜଣ ବାଳକ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଛଅ ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବୟସ୍କମାନେ ସର୍ବାଧିକ ଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୬୧୬ଟି ମାମଲା ମଧ୍ୟରୁ ୩୬୩ ମହିଳା ଓ ୨୫୩ ପୁରୁଷ ଥିଲେ। ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ପୁଲିସ ୧୮୧ ଜଣ ବୟସ୍କଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିବାବେଳେ ୪୩୫ ଜଣ ବୟସ୍କ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି।
ଏହି ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଧାରାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ୧୪,୮୭୦ ଜଣ ମହିଳା ଓ ୯,୬୩୮ ପୁରୁଷଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ ୨୪,୫୦୮ ଜଣ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ପୁଲିସ ୧୫,୪୨୧ ଜଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିବା ବେଳେ ୯,୦୮୭ ମାମଲା ଅସମାହିତ ରହିଛି। ୨୦୧୬-୨୦୨୬ ଦଶ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୨,୩୨,୭୩୭ ଲୋକ ନିଖୋଜ ଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ ୧.୮ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ୫୨,୦୦୦ ମାମଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଧାନ ହୋଇନାହିଁ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Prime Minister: ହଟ୍ଟଗୋଳ ପାଇଁ ଗୃହ ଅଚଳ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଷଣ ସ୍ଥଗିତ : ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଅଫିସ୍ରେ ବିରୋଧୀ -ବିଜେପି ସାଂସଦ ମୁହାଁମୁହିଁ
ଏହି ତଥ୍ୟ ରାଜଧାନୀରେ କିଶୋରମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବିପଦକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକିତ କରିଛି। ୨୦୧୬ ପରଠାରୁ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ହାରାହାରି ୫,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ କିଶୋର ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି, ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ୩,୫୦୦ ବାଳିକା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। କେବଳ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ, ୩,୯୭୦ ଝିଅଙ୍କ ସମେତ ୫,୦୮୧ ଜଣ କିଶୋର ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧,୦୧୩ ଜଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳି ନାହାନ୍ତି। ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି ବୋଲି ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି।