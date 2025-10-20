ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି, ଏଥର ମଧ୍ୟ ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇପଡିଛି | ଆଜିକୁ ମିଶାଇ ଲଗାତାର ସପ୍ତମ ଦିନ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ସକାଳେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ (AQI) ୪୦୦ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା, ଯାହା "ଗମ୍ଭୀର" ବର୍ଗରେ ଆସିଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଏବେ ନିଶ୍ୱାସପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇଯାଇଛି। କେବଳ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିନାହିଁ ଯମୁନା ନଦୀରେ ବିଷାକ୍ତ ଫେଣର ଏକ ସ୍ତର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିଛି। ରବିବାର ଏବଂ ସୋମବାର ଦିନ, କାଳିନ୍ଦୀ କୁଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯମୁନା ନଦୀରେ ଧଳା ଫେଣର ଏକ ଘନ ସ୍ତର ଭାସୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଫେଣ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ପରିବେଶଗତ ସଙ୍କଟକୁ ମଧ୍ୟ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି।
ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଛଟ ପର୍ବ ପୂର୍ବରୁ, ଯମୁନାରେ ଏପରି ଫେଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହା ପାଣିକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରେ ଏବଂ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଫେଣ ଶିଳ୍ପ ଆବର୍ଜନା ଏବଂ ଅପରିଶୋଧିତ ନର୍ଦ୍ଦମା ସିଧାସଳଖ ନଦୀରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକରେ ଫସଫେଟ୍ ଏବଂ ଆମୋନିଆ ଭଳି କ୍ଷତିକାରକ ଉପାଦାନ ରହିଛି, ଯାହା ପାଣିରେ ଫେଣ ଏବଂ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଉ କି କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ।
କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ କେବଳ ଜାତୀୟ ପରିବେଶ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (NEERI) ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ବାଣ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ଫୁଟାଯାଇପାରିବ। ଏହି ବାଣ ପାରମ୍ପରିକ ବାଣ ତୁଳନାରେ ୩୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ପ୍ରଦୂଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ଏଥିରେ ସଲଫର କିମ୍ବା ଭାରୀ ଧାତୁ ଭଳି ଉପାଦାନ ନଥାଏ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବୁଜ ବାଣର ଏକ କ୍ୟୁଆର କୋଡ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏହା ପ୍ରକୃତ ଏବଂ ଅନୁମୋଦିତ କି ନାହିଁ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରିବ। କ୍ୟୁଆର କୋଡ୍ ବିନା ବାଣ ବିକ୍ରୟ କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।