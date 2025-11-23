ଦୁମକା: ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଦୁମକାରେ ରବିବାର ସକାଳେ ଏକ ଲୋମହର୍ଷକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି | ଦୁମକାର ହଂସଡିହା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବରଦେହି ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ପ୍ରାୟ ୫୦୦ ମିଟର ଦୂରରେ ଏକ କ୍ଷେତରେ ମିଳିଥିଲା। ସକାଳେ ଗାଁ ଲୋକେ ଶୌଚ କରିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୃତଦେହ ଦେଖି ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଂଚିଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି | ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର କାରଣ ବାବଦରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଗୁଣିଗାରେଡି ଯୋଗୁଁ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥାଇପାରେ |
ମାମଲାର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ଫୋରେନସିକ୍ ଦଳକୁ ଡକାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସମସ୍ତ ମୃତକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ମାଞ୍ଜି (୩୦), ଆରତୀ କୁମାର (୨୪), ରୋହି କୁମାରୀ (୪) ଏବଂ ବିରାଜ କୁମାର (୨)। ମୃତକଙ୍କ ବାପା ମନୋଜ ମାଞ୍ଜି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଆରତୀ ଛଅ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରୁଛି।