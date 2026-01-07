ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ସରକାର ପାସପୋର୍ଟ ସେବା ୨.୦ ଅଧୀନରେ ଇ-ପାସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପାସପୋର୍ଟ ସେବାକୁ ଅପଡେଟ୍ କରୁଛି। ଏବେ, ଏକ ନୂତନ ପାସପୋର୍ଟ ପାଇବା କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ପାସପୋର୍ଟ ନବୀକରଣ କରିବା ପରେ, ନାଗରିକମାନେ ଏକ ଚିପ୍ ସହିତ ଏକ ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଇ-ପାସପୋର୍ଟ ପାଇବେ। ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର କାଗଜ ପାସପୋର୍ଟର ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ।

ଏହାକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଧାର କରି ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପରିଚୟକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା, ଠକେଇକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ବିମାନବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ, ପାସପୋର୍ଟ କେବଳ ଏକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ଡିଜିଟାଲ ପରିଚୟ ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ପଥ ମଧ୍ୟ ହେବ। ସେଗୁଡ଼ିକ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ ଏବଂ ଏହା ପାଇଁ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ। ଇ-ପାସପୋର୍ଟର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର କଭର ଭିତରେ ସ୍ଥାପିତ ମାଇକ୍ରୋଚିପ୍। ଏହି ଚିପ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ ଫଟୋ, ଟିପଚିହ୍ନ ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ସୂଚନାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରେ। ଏହି ତଥ୍ୟ ଏନକ୍ରିପ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଯାହା କପି କରିବା କିମ୍ବା ଏହାକୁ ହେରଫେର କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ।

ଏହା ପାସପୋର୍ଟ ଜାଲିଆତି, ନକଲି ପରିଚୟ ଏବଂ ଅବୈଧ ପ୍ରବେଶକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ରୋକିବ। ଏହା ସହିତ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଇ-ଗେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍କାନିଂ କରିବା ପରେ ସୂଚନା ତୁରନ୍ତ ସିଷ୍ଟମରେ ପ୍ରବେଶ କରାଯିବ। 

ଅନେକ ଲୋକ ଏହା ପାଇଁ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ ତାହା ଭାବୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପୁରୁଣା ବୈଧ ପାସପୋର୍ଟ ଅଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ବଦଳାଇବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହା ଏହାର ମିଆଦ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ ରହିବ। ନୂତନ ପାସପୋର୍ଟ କିମ୍ବା ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କଲେ ଆପଣ ଏକ ଇ-ପାସପୋର୍ଟ ପାଇବେ।

ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାନ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ପାସପୋର୍ଟ ସେବା ପୋର୍ଟାଲରେ ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ନିକଟତମ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଧାର କାର୍ଡ, ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ଠିକଣା ପ୍ରମାଣ ଭଳି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। 