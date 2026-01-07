ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ, ଦଳ ଆସାମ, କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ସଂଗଠନକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବା ଏବଂ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଏହାର ରଣନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଆସାମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ, କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନିଂ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ଛତିଶଗଡ଼ର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେଶ ବାଘେଲଙ୍କୁ ବରିଷ୍ଠ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
ଆସାମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବେ ଭୂପେଶ ବାଘେଲଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବାବେଳେ ଡି.କେ. ଶିବକୁମାରଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ କରାଯାଇଛି | ସେହିପରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦଳ ପୁଣି କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କର ଏକ ଦଳ ଗଠନ କରିଛି।
ଗତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ, କଂଗ୍ରେସ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେରେ ୯୨ଟି ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବି ଜିତିପାରିନଥିଲା। ତେବେ ଏଥର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସ ସୁଦୀପ ରାୟ ବର୍ମନ, ଶକିଲ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ଯୋଶୀଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ସଂଗଠନକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିବା ଏବଂ ବୁଥ୍ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଟୱାର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ତିନି ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
ସେହିପରି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମୁକୁଲ ୱାସନିକ୍ ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନା ନେତା ଉତ୍ତମ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ତାମିଲନାଡୁରେ ସହଯୋଗୀ ଦଳମାନଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ଆସନ ବଣ୍ଟନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଦିଆଯାଇଛି। ଦଳୀୟ ସୂତ୍ର କହୁଛି ଯେ ଏଥର କଂଗ୍ରେସ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତି ଉପରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସଂଗଠନକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛି। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଟିକେଟ ବଣ୍ଟନ ଉପରେ ରିପୋର୍ଟ କରିବା ଏବଂ ମେଣ୍ଟ ସମନ୍ୱୟ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଏଥର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ମୋଡରେ ନିର୍ବାଚନ ରଣାଙ୍ଗନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି।