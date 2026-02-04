ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମନିଲଣ୍ଡରିଂ ନିବାରଣ ଅଧିନିୟମ (ପିଏମ୍ଏଲ୍ଏ) ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ଇଡି) ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହାର ୯୪.୮୨% ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୋର୍ଟ ୫୮ଟି ମାମଲାରେ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୫୫ଟି ମାମଲାରେ ୧୨୩ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସରକାର ମଙ୍ଗଳବାର ସଂସଦରେ କହିଛନ୍ତି। ଗତ ୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୫୫ଟି ମାମଲାରେ ୧୦୪ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୪୩ ଜଣ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ।
ମନିଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋଟ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା ୯୪.୮୨% ବୋଲି ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ସଦସ୍ୟ ରାମଜୀ ଲାଲ ସୁମନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଅର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀ ରାଜ୍ୟସଭାରେ କହିଛନ୍ତି। ୨୦୨୦-୨୧ ପରଠାରୁ ଇଡି ୪୩ଟି ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୧୦୪ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପିଏମ୍ଏଲ୍ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୦୦୨ରେ ପିଏମ୍ଏଲ୍ଏ ପ୍ରଣୟନ ହେବା ପରଠାରୁ ଇଡି ୮,୩୯୧ ମାମଲା ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛି।
ଇଡି ତଦନ୍ତରେ ବିଳମ୍ବ ବିଷୟରେ ସୁମନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମନିଲଣ୍ଡରିଂ ବିପଦ ଉପରେ ଆଧାର କରି ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବାରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ଏଜେନ୍ସି ଏକ ବହୁମୁଖୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ତଦନ୍ତ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି।
ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ କ୍ଷମତାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଏବଂ ଜଟିଳ ଆର୍ଥିକ ଅପରାଧ ଅନୁସନ୍ଧାନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡାଟାବେସ୍, ଫୋରେନସିକ୍ ଉପକରଣ, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଓଏସ୍ଆଇଏନ୍ଟି (ଓପନ-ସୋର୍ସ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ) କୌଶଳ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ସମ୍ବଳର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।