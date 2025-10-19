ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଚାକିରିଆଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ପିଏଫ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି। ପ୍ରତି ମାସରେ ସେମାନଙ୍କ ଦରମାର କିଛି ଅଂଶ ଏହି ପାଣ୍ଠିରେ ଜମା କରାଯାଏ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଚାକିରି ଛାଡିବା ପରେ ବିବାହ, ଘର ନବୀକରଣ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପିଏଫ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଉଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ଏବେ, କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ସରକାର ଏବଂ ଇପିଏଫଓ, ପିଏଫ ଉଠାଣ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡକୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପାଣ୍ଠି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ, ଯଦି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଚାକିରି ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଦୁଇ ମାସ ପରେ ତାଙ୍କ ପିଏଫ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କା ଉଠାଇପାରୁଥିଲେ। ଏହି ନିୟମ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ନଥିଲେ। ଅନେକ ଲୋକ ବିବାହ, ଘର ନବୀକରଣ କିମ୍ବା ଋଣ ପରିଶୋଧ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଏହି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ।
EPFO ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୀଘ୍ର ଉଠାଣକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା, । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଚାକିରି ଛାଡିବାର ୬୦ ଦିନ ପରେ ସେମାନଙ୍କର PF ବାଲାନ୍ସ ଉଠାଇପାରୁଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅଫ୍ଲାଇନରେ କରାଯାଇପାରୁଥିଲା ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପାଣ୍ଠି ଜମା ହେଉଥିଲା।
ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, କର୍ମଚାରୀମାନେ ଚାକିରି ଛାଡିବାର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ବିବାହ, ଘର ନିର୍ମାଣ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପାଣ୍ଠି ଉଠାଇପାରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ୨ ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ବରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୧୨ ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇପିଏଫଓ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।