ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୀପାବଳିରେ ଦୀପ ଏବଂ ମହମବତୀ ଜଳାଇବା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଛି | ବିଜେପି ନେତାମାନେ ଏସପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ କଡା ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ମୁଖତାର ଆବାସ ନକଭି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୀପାବଳିରେ ଦୀପ ନ ଜଳାଇବା ବିଷୟରେ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କ ବୟାନ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଏହି ପର୍ବ ଆନନ୍ଦର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ବିବିଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଏପରି ବୟାନ ତାଙ୍କର ହତାଶାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।
ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ବିଜେପି ଆଇଟି ସେଲ୍ ମୁଖ୍ୟ ଅମିତ ମାଲବ୍ୟ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କ ଏହି ବୟାନ କେବଳ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନୁହେଁ ବରଂ ଆମର ପର୍ବଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନହୀନତା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି।" ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏସପି ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସମୟରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୁଏ; ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିବା ଉଚିତ। ଦୀପ ଏବଂ ମହମବତୀ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ରହିଛି? "
ଅମିତ ମାଲବ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୀପାବଳି ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପ୍ରତୀକ। ଏହା କେବଳ ଆଲୋକର ପର୍ବ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନ୍ଧାର ଉପରେ ଆଲୋକର ବିଜୟର ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଦୀପ ଏବଂ ମହମବତୀ ଆମର ପରମ୍ପରାର ଏକ ଅଂଶ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ "ଟଙ୍କାର ଅପଚୟ" ବୋଲି କହିବା କେବଳ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ବରଂ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଅପମାନ। ସେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପର୍ବଗୁଡ଼ିକୁ ତୁଳନା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ଭାରତର ବିବିଧ ପରମ୍ପରାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା।