ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ (FATF) ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ ଯଦିଓ ଏହାକୁ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୨ରେ ଗ୍ରେ ଲିଷ୍ଟରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଏହାକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। FATF ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ଜାରି ରହିବ। ସମ୍ପ୍ରତି, ପାକିସ୍ତାନର ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦ ଇ-ୱାଲେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମାସୁଦ ଆଝାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବା ପାଇଁ Easypaisa ଏବଂ SadaPay ପରି ଡିଜିଟାଲ୍ ୱାଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। FATF ଅନୁଯାୟୀ, ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି।
ସେମାନେ ପରିବାରର ମହିଳାଙ୍କ ନାମରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅଧିକ ତାଙ୍କ ଜମା ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ନୂତନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିବିର ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ | FATF ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ନଜର ରଖିବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ।
FATF ସଭାପତି ଏଲିସା ଡି ଆଣ୍ଡା ମାଦ୍ରାଜୋ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବ ଅନେକ ରିପୋର୍ଟରେ ସୂଚିତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଇ-ୱାଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ପାକିସ୍ତାନକୁ ଗ୍ରେ ତାଲିକାରୁ ହଟାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ FATFର ସିଧାସଳଖ ସଦସ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏସିଆ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟ, ତେଣୁ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁସରଣ କରାଯାଏ।" ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଦେଶକୁ ଗ୍ରେ ତାଲିକାରୁ ହଟାଇବା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଏହା ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଛି। FATFର କାମ ହେଉଛି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଣ ନେଟୱାର୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା।