ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶନିବାର (ନଭେମ୍ବର ୨୯) ରାତିରେ କାଲିଫର୍ନିଆର ଲୁସିଲ୍ ଆଭେନ୍ୟୁରେ ଏକ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଚାରି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ଅତି କମରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଛି।
ସାନ୍ ଜୁଆକ୍ୱିନ୍ କାଉଣ୍ଟି ସେରିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କହିଛି ଯେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ଏବଂ କୌଣସି ଗିରଫଦାରୀ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପୋଲିସ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛନ୍ତି। ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ପଛରେ କାରଣ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।
ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଘଟଣାରେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ୯ ବର୍ଷୀୟ ଶିଶୁ, ଜଣେ ୧୨ ବର୍ଷୀୟ ଶିଶୁ ଏବଂ ଜଣେ ୨୩ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।