ଗୌହାଟୀ: ଆସାମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ସର୍ମା ମଧ୍ୟବିତ ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରତି ସିଲିଣ୍ଡର ୩୦୦ ଟଙ୍କାରେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହେବ। ନିମ୍ନ ଆୟକାରୀ ପରିବାର ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ହ୍ରାସ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଓରୁନୋଡୋଇ ଯୋଜନା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ ୨୫୦ ଟଙ୍କାର ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ, ସର୍ମା କହିଛନ୍ତି, "ଆସାମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପରିବାର ପାଇଁ ୩୦୦ ଟଙ୍କାରେ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉ କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହେବ। ଆସାମରେ ଓରୁନୋଡୋଇ ପରିବାର ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ ୨୫୦ ଟଙ୍କାର ସବସିଡି ପାଇବେ।"
ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ କିପରି ପାଇବେ
ସରକାରୀ ସୂତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପିଏମୟୁୱାଇ ଅଧୀନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତାକୁ ପୂରଣ କରି ସବସିଡି ସିଧାସଳଖ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ପରିବାରର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ, ବିଶେଷକରି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଓରୁନୋଡୋଇ ଏବଂ ପିଏମୟୁୱାଇ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି।
ଏହି ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ?
ଆସାମର ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଓରୁନୋଡୋଇ ଯୋଜନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମାସିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଏଲପିଜି ସବସିଡିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ପରିବାର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଆହୁରି ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷକରି ଗ୍ୟାସ ମୂଲ୍ୟ ନିମ୍ନ ଆୟକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇ ରହିଛି।
ଏହି ଯୋଜନା କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ?
ଏହି ଘୋଷଣା ଗ୍ରାମୀଣ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳର ନିମ୍ନ ଆୟକାରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ରୋଷେଇ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ସବସିଡି ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେଠାରୁ ଏହା ଲାଗୁ ହେବ ଘୋଷଣା କରି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁଗମ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ପାଇଁ ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଏଲପିଜି ବିତରକମାନେ ସବସିଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଅବଗତ ହେବେ, ଏବଂ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ନାଗରିକ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ସବସିଡି ବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରିବେ।