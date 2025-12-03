ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ୱାଶିଂଟନରେ ଏକ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବା ସହଜ ହେବ ନାହିଁ। ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପୂର୍ବ ଆଠ ଥର ଯୁଦ୍ଧର ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହା ନବମ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ସହିତ ତାଙ୍କ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଷରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି।
ଟ୍ରମ୍ପ୍ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆମର ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଷରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବୁ କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସହଜ ନୁହେଁ। ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଅଶାନ୍ତ।" ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଡିମିର୍ ଜେଲେନ୍ସକି ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆସିଛି। ଡବଲିନରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ, ଜେଲେନ୍ସକି ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ବିଷୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଆଶାବାଦି ଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଜେଲେନ୍ସକି କହିଛନ୍ତି, "କିଛି ଆଶା ଅଛି କାରଣ ଆଲୋଚନା ସକାରାତ୍ମକ ରହିଛି ଏବଂ ଆମେରିକା ପକ୍ଷ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉଛି। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଆମେରିକା କୌଣସି କୂଟନୈତିକ ଆଲୋଚନାରୁ ପଛକୁ ହଟି ନାହିଁ, ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସଙ୍କେତ।"
ରୁଷ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି
ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଏକ କଠୋର ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ୟୁରୋପ ରୁଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତେବେ ଏହା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପରାଜୟ ଭୋଗିବ ଯେ ରୁଷ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପକ୍ଷ ରହିବ ନାହିଁ। ପୁଟିନଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ୟୁରୋପୀୟ ଏବଂ ନାଟୋ ଦେଶମାନଙ୍କଠାରୁ ୟୁକ୍ରେନକୁ ସାମରିକ ସମର୍ଥନ ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।
ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନର କେତେ ଅଂଶ ଦଖଲ କରିଛି?
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନର ପ୍ରାୟ ୧୯% ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦଖଲ କରିଛି | ଯାହା ୨୦୨୩ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ୧% ଅଧିକ। ଯଦିଓ ରୁଷ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ୨୦୨୫ରେ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରଗତି କରିଛି, ତଥାପି ଏହା ସମଗ୍ର ୟୁକ୍ରେନକୁ ଦଖଲ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି।