ପାଟନା: ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ବାକ୍ ଯୁଦ୍ଧ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ରାଜନେତାମାନେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଆରୋପ ପରେ ଆରୋପ ଆଣୁଛନ୍ତି | ଏହି ସମୟରେ, ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଭାରୀ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅଶୋକ ଗେହଲଟ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୀତିଶ କୁମାର ଥରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଦାବିଦାର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ।
ଅଶୋକ ଗେହଲଟ୍ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୀତିଶ କୁମାର ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ସରକାର ଗଠନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ଅନିଶ୍ଚିତ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୀତିଶ କୁମାର ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ସହିତ ମେଣ୍ଟ କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଛବିକୁ ଖରାପ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ରାଜସ୍ଥାନର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗେହଲଟ୍ ବିହାରରେ ମହାଗଠବନ୍ଧନକୁ ନେଇ ବଡ ବିଜୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦେଶ ପାଇଁ ଜରୁରୀ। ଏହା କେବଳ ବିହାର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଉଛି।
'ମହାଗଠବନ୍ଧନରେ ଏକତା ଅଛି'
ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମହାଗଠବନ୍ଧନରେ ଏକତା ଅଛି, ଏବଂ ଆମେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଆଶା କରୁଛୁ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ପରେ ବିହାରର ପରିବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି।" ଗେହଲଟ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ହରିୟାଣା, ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିଜେପି କିପରି ଜିତିଲା।
'ବିହାରରେ ଜନତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହାଁନ୍ତି'
କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଭାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦ ବର୍ଷ ପରେ, ବିହାରର ଲୋକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହାଁନ୍ତି। ବିହାରରେ କ୍ଷମତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିଜେପି ଅହଂକାରୀ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅହଂକାର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡିବ।
'ବିଜେପି ଯୁଦ୍ଧ ପରି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼େ'
ଅଶୋକ ଗେହଲଟ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେପି ବିହାର ନିର୍ବାଚନକୁ ଯୁଦ୍ଧ ପରି ଲଢ଼ୁଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭୋଟ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଜୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ଯେଉଁଭଳି ଯୁଦ୍ଧ ପରି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛି ତାହା ଦ୍ୱାରା ହିଂସା ହୋଇଥାଏ।"