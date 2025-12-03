ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଗୁରୁବାର ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର (ଡିସେମ୍ବର ୪-୫, ୨୦୨୫) ଦୁଇ ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ତଥାପି, ପୁଟିନଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ, ରୁଷ ସଂସଦ (ଡୁମା) ଭାରତ ସହିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏହି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିନାମା ଦୁଇ ଦେଶକୁ ମିଳିତ ଅଭ୍ୟାସ, ମାନବୀୟ ସହାୟତା ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସହାୟତା ପାଇଁ ପରସ୍ପରର ଅଞ୍ଚଳରେ ସୈନ୍ୟ ଏବଂ ଉପକରଣ ମୁତୟନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ।
ରୁଷ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା, ଯାହାକୁ ରେସିପ୍ରୋକାଲ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ସପୋର୍ଟ (RELOS) କୁହାଯାଏ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ୧୮, ୨୦୨୫ ରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ରୁଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମିଖାଏଲ୍ ମିଶୁଷ୍ଟିନ୍ ଦ୍ୱାରା ରୁଷ ସଂସଦର ନିମ୍ନ ସଦନ ଡୁମାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି।
ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଉ କି ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷର ସେନା "INDRA" (INDRA) ନାମକ ମିଳିତ ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ରୁଷ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଦେଶ ଯାହା ସହିତ ଭାରତୀୟ ସାମରିକ ବାହିନୀର ତିନୋଟି ଶାଖା, ସ୍ଥଳସେନା, ବାୟୁସେନା ଏବଂ ନୌସେନା ମିଳିତ ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି। ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ INDRA ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Murder Main Accused Arrested ଜମି ବିବାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଓ ୫ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୁଲିସ
ଭାରତ ସହିତ RELOS ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିନାମା ସମ୍ପର୍କରେ, ରୁଷିଆର କହିବା କଥା ଯେ "ଭାରତ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ରଣନୈତିକ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଦୃଢ଼, ଏବଂ ଆମେ ଏହାକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଯେ ଆଜି ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ଏବଂ ଆମର ସମ୍ପର୍କର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ।"
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Sanchar Sathi Success: ବିଶ୍ୱାସ ନ ହେଲେ ବି ସତ: ଏଯାଏଁ ୭ ଲକ୍ଷ ଚୋରି ମୋବାଇଲ ଉଦ୍ଧାର କରିସାରିଲାଣି ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ଆପ୍
ପୁଟିନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ପାଇଁ କ’ଣ ଏଜେଣ୍ଡା ଅଛି?
ଭାରତ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ, ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ତାଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଡା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପୁଟିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ 23ତମ ଭାରତ-ରୁଷ ବାର୍ଷିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ସେ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବେ।