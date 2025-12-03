ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୂରସଂଚାର ବିଭାଗ (DOT)ର ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ ସୁରକ୍ଷା ଆପ୍, ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ଆପ୍, ଭାରତରେ ମୋବାଇଲ୍ ଚୋରି ଅପରାଧକୁ ରୋକିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଭାରତରେ ହଜିଯାଇଥିବା କିମ୍ବା ଚୋରି ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ଆପ୍ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ରାୟ ୭୦୦୦୦୦ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ମାଲିକଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଆପ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୩ରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଅସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି।
ସଂଚାର ସାଥୀ ଆପ୍ କିପରି କାମ କରେ?
ସଂଚାର ସାଥୀ ଆପ୍, କିମ୍ବା ପୋର୍ଟାଲ୍, ଦୂରସଂଚାର ବିଭାଗ (DOT) ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଆପ୍। DOT ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଏହି ଆପ୍ (ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ) ସେମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ରେ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ସଂଚାର ସାଥୀ ଆପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଚୋରି କିମ୍ବା ହଜିଯାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କିମ୍ବା ଟ୍ରାକ୍ କରାଯାଇପାରିବ।
ଆପରେ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଯେକୌଣସି ଚୋରି କିମ୍ବା ହଜିଯାଇଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଏହାର IMEI କିମ୍ବା ବିବରଣୀ ରେକର୍ଡ କରେ। ଯଦି କୌଣସି ଚୋର ଭିନ୍ନ ସିମ୍ କିମ୍ବା ନୂତନ ନମ୍ବର ସହିତ ସମାନ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତେବେ ସିଷ୍ଟମ୍ ସତର୍କ କରାଇଥାଏ, ଫୋନ୍କୁ କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ନାଗରିକ ଏକ ନୂତନ କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ-ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ କିଣନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଆପ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା ଚୋରି କିମ୍ବା କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଜଣାଇବ।
ସଂଚାର ସାଥୀ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି?
ସଂଚାର ସାଥୀ ଆପ୍/ପୋର୍ଟାଲ୍ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦୂରସଂଚାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ମେ ୨୦୨୩ ରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା, ପ୍ରାୟ ୫୦୦୦୦+ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ୨୦୨୩ ପରଠାରୁ, ୭୦୦୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଚୋରି କିମ୍ବା ହଜିଯାଇଥିବା ଫୋନ୍ ସେମାନଙ୍କ ମାଲିକଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଛି।
ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଉଭୟ ରାଜ୍ୟରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ସଂଖ୍ୟା ୧୦୦୦୦୦ରୁ ଅଧିକ। ଆପ୍ ସାଇବର ଅପରାଧ ସହିତ ଜଡିତ ୧.୨୩୮ ନିୟୁତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି।