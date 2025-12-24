ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଲଦାଖ ହାଇକୋର୍ଟ ପିପୁଲ୍ସ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟି (ପିଡିପି) ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେହବୁବା ମୁଫତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା (ପିଆଇଏଲ୍)କୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ଏହି ଆବେଦନକୁ "ରାଜନୈତିକ ଭାବରେ ପ୍ରେରିତ" ସହ ଏହା ପ୍ରକୃତ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ବଦଳରେ "ବାହ୍ୟ ବିଚାର" ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଏଜେଣ୍ଡା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଅରୁଣ ପଲି ଏବଂ ବିଚାରପତି ରାଜନେଶ ଓସୱାଲଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଆବେଦନ ଉପରେ କଡ଼ା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନ୍ୟାୟପାଳିକାକୁ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଡାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜନୈତିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଦାଲତ କାହାର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଏକ ମଞ୍ଚ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।" ତାଙ୍କ ଆବେଦନରେ ମେହବୁବା ମୁଫତି ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ବାହାରେ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ଜେଲକୁ ଫେରାଇ ନିଆଯାଉ। ଆବେଦନରେ କଏଦୀଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଭତ୍ତା, ସାପ୍ତାହିକ ଗସ୍ତର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏବଂ ଜେଲଗୁଡ଼ିକର ଅଡିଟ୍ ପାଇଁ ଏକ ମନିଟରିଂ କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା।
ତଥାପି, କୋର୍ଟ ଆବେଦନକୁ "ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ" ବୋଲି ପାଇଲେ। ଖଣ୍ଡପୀଠ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଫତି କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଏଦୀଙ୍କ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଛି ତାହା ପ୍ରମାଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆବେଦନରେ କୌଣସି ଠୋସ୍ ମାମଲା କିମ୍ବା ଆଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇନାହିଁ। ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ, କୋର୍ଟ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଫତି ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ନେତା ଏବଂ ଏହି ଆବେଦନ ନିଜକୁ "ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜନସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଯୋଦ୍ଧା" ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି। କୋର୍ଟ ଏହାକୁ "ଜନସ୍ୱାର୍ଥ" ପରିବର୍ତ୍ତେ "ପ୍ରଚାର ସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା" ଭାବରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରିଛନ୍ତି।
ପୂର୍ବ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି, ହାଇକୋର୍ଟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉଭୟ ସନ୍ଦେହଜନକ। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିବା ହେଉଛି ଜନସ୍ୱାର୍ଥର ବିଷୟ, ଏବଂ ତେଣୁ, ଏହି "ଭିତ୍ତିହୀନ" ଆବେଦନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାରଜ କରାଯାଉଛି।