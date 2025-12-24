ମହାରାଷ୍ଟ୍ର: ପୁଣେ-ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ରାଜପଥର କିନି ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ସୋମବାର ରାତିରେ ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଡକାୟତମାନେ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ବସ୍କୁ ଅଟକାଇ ୨.୫ କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲେ। ତେବେ କୋହ୍ଲାପୁର ପୁଲିସ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ମାତ୍ର ୧୨ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଠାବ କରି ସାତ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ସୋମବାର ରାତିରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଦଶରଥ ଶାମରାଓ ବୋବଡେଙ୍କଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ପାର୍ସଲ ବୋଝେଇ ଅଶୋକା ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ବସ୍ କୋହ୍ଲାପୁରରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା।
ତେବେ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ତିନି ଜଣ ଡକାୟତ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ କ୍ୟାବିନ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, ଏକ ଲୁହା ରଡ୍ ଦେଖାଇ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ କିନି ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଜୋରଜବରଦସ୍ତି ବସ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ବସ୍ଟି ଅଟକିବା ମାତ୍ରେ, ପଛରୁ ଦୁଇ ଚକିଆ ଗାଡ଼ିରେ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ସହଯୋଗୀ ଆସିଥିଲେ। ଡକାୟତମାନେ, ବସ୍ ଭିତରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଏବଂ ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନେ ମିଶି ଟ୍ରଙ୍କ ଖୋଲିଲେ। ସେମାନେ ଏକ ପାର୍ସଲ ଚୋରି କରି ପଳାଇଯାଇଥିଲେ |
ଏହି ପାର୍ସଲରେ ୬୦ କିଲୋ ରୂପା, ୧୦ ଗ୍ରାମ ସୁନା, ୧.୨୫ କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ମେସିନ୍ ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟସ୍ ଥିଲା | ଘଟଣା ପରେ, ଭୟଭୀତ ଡ୍ରାଇଭର ବସ୍ କୁ କିନି ଟୋଲ୍ ବୁଥ୍ କୁ ନେଇ ପୁଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ମାମଲାର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ପୋଲିସ ତାୱଡେ ହୋଟେଲରୁ କିନି ଟୋଲ୍ ବୁଥ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସିସି ଟିଭି କ୍ୟାମେରାକୁ ସ୍କାନ୍ କରିଥିଲା।
ତଦନ୍ତ ସମୟରେ, ପୋଲିସକୁ ଦୃଢ଼ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ଯେ ବିକ୍ରମନଗରର ବାସିନ୍ଦା ଅକ୍ଷୟ କଦମ ଅପରାଧରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଘରେ ଚଢାଉ କରି ଚୋରି ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ସୂଚନା ଆଧାରରେ, ପୁଲିସ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏକ ମନ୍ଦିର ପରିସରରୁ ଅନ୍ୟ ଛଅ ଜଣ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା।