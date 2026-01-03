ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତରେ ନୂତନ ବର୍ଷ ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ, ଏହାର ସେଲିବ୍ରେସନ କେବଳ ଆତସବାଜି ଏବଂ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ପାର୍ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନଥିଲା। ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ମଦ ବିକ୍ରି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମଦ୍ୟ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ, ଯାହାର ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ବାସ୍ତବରେ ୨୦୨୬ ନବବର୍ଷ ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ତାଲିକାରେ ଶୀର୍ଷରେ ଥିଲା।
କେବଳ ଡିସେମ୍ବର ୩୦ ଏବଂ ୩୧ ତାରିଖରେ ମଦ ବିକ୍ରି ୮୦୦ କୋଟି ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା। କେବଳ ନୂତନ ବର୍ଷର ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଦ୍ୟପାନ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୪୦୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା।
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ନୂତନ ବର୍ଷର ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଦ ବିକ୍ରି ପ୍ରାୟ ୬୦୦ କୋଟି ହୋଇଥିଲା। ସାଧାରଣ ଦିନ ତୁଳନାରେ ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ବିକ୍ରୟରେ ୨୭ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା।କର୍ଣ୍ଣାଟକର ନୂତନ ବର୍ଷର ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଦ ବିକ୍ରି ୩୦୮ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଡିସେମ୍ବର ୨୮ ତାରିଖରେ ଏଠାରେ ୪୦୯ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମଦ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା |
ନୂତନ ବର୍ଷ ପାଳନ ସମୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ମଦ ବିକ୍ରୟ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ କୋଟି ଥିଲା। ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏହା ସାମାନ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଏବେ ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କେବଳ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ୧୧ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ମଦ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା | ଦିଲ୍ଲୀରେ, ହୋଟେଲ, କ୍ଲବ ଏବଂ ଘରୋଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଦ ବିକ୍ରୟ ପ୍ରାୟ ୪୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା। ନୂତନ ବର୍ଷ ୨୦୨୬ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଅଧିକ ମଦ ବିକ୍ରି କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀ କିମ୍ବା ପଞ୍ଜାବ ଭଳି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନଥିଲା।