ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସତନାରେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ୩୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପାଣିରେ ମିଶ୍ରିତ ଫିନାଇଲ୍ ପିଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିଥିଲା। ତଥାପି, ସେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ବଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି। ପୀଡିତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ନାମରେ ପ୍ରାୟ ୩୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ବ୍ୟବସାୟ ସଫଳ ନହେବାରୁ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପାଣିରେ ମିଶ୍ରିତ ଫିନାଇଲ୍ ପିଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ୩୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଋଣ ଛାଡ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଥିଲେ।
ଏହି ମାମଲା ସତନାର ସିଭିଲ୍ ଲାଇନ୍ସ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ବଗାହା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି। ପୀଡିତା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତ୍ରିପାଠୀ ପୋଲିସକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅନୁରାଗ ସୋହନ ତ୍ରିପାଠୀ ତାଙ୍କ ନାମରେ "ରୁଦ୍ର ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍" ନାମକ ଏକ ଫାର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସର୍ଜିକାଲ୍ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ଏହି ଫାର୍ମ ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ୩୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଋଣ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ଋଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଙ୍କ ନାମରେ ନିଆଯାଇଥିଲା।
ଡିସେମ୍ବର ୨୮ ତାରିଖ ରାତିରେ, ଅନୁରାଗ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଘରକୁ ଫେରି ତାଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଏବଂ ପାଟିରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ପରଦିନ ଡିସେମ୍ବର ୨୯ ତାରିଖ ସକାଳେ ସ୍ୱାମୀ ବାଥରୁମରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଫିନାଇଲ୍ ଟାବଲେଟ୍ ଗୁଣ୍ଡ କରି ପାଣିରେ ମିଶାଇ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପିଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଅନୁରାଗ ସୋହନ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ୩୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଋଣ ଛାଡ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ଜାନୁଆରୀ ୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରହିଥିଲେ। ଡିସଚାର୍ଜ ହେବା ପରେ, ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସିଭିଲ୍ ଲାଇନ୍ସ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି।