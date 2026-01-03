ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କାନାଡାରେ ଅବୈଧ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ଅଧା ଭାରତୀୟ ହେବେ। କାନାଡାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପରମିଟର ମିଆଦ ଶେଷ ହେଉଛି। ପ୍ରବାସନ ପରାମର୍ଶଦାତା କନୱାର ସେରାହଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୫ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ୧,୦୫୩,୦୦୦ କାର୍ଯ୍ୟ ପରମିଟର ମିଆଦ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ୨୦୨୬ରେ ଆଉ ୯୨୭,୦୦୦ କାର୍ଯ୍ୟ ପରମିଟର ମିଆଦ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି | ଏନେଇ କନୱାର ସେରାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ପରମିଟର ମିଆଦ ଶେଷ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଭିସାଧାରକଙ୍କ ଆଇନଗତ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ଯଦି ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିସା ପାଇ ନଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ହୋଇନଥାନ୍ତି। କାନାଡା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରବାସ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ସୀମିତ ହୋଇଯାଇଛି।
କନୱାର ସେରାହ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେ କାନାଡାରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ଆଇନଗତ ସ୍ଥିତି ହରାଇବାର ଆଶଙ୍କାରେ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ୨୦୨୬ ର ପ୍ରଥମ ତିନିମାସରେ ପ୍ରାୟ ୩୧୫,୦୦୦ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ଆଇନଗତ ସ୍ଥିତି ହରାଇବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସେଠାରେ ରହିବା ନେଇ ଅଡୁଆ ଉପୁଜିପାରେ | ୨୦୨୫ ର ଶେଷ ତ୍ରୟମାସରେ ୨୯୧,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ଆଇନଗତ ସ୍ଥିତି ହରାଇଛନ୍ତି।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Dead Body Shop Keeper Rescued ତେଲ ନଦୀ ବ୍ରିଜ ତଳେ ତେଜରାତିି ଦୋକାନୀଙ୍କ ମୃତଦେହ: ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବଢ଼ିଲା ସନ୍ଦେହ
କନୱର ସେରାହଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟଭାଗ ସୁଦ୍ଧା, ଅତି କମରେ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଲୋକ କାନାଡାରେ ଆଇନଗତ ସ୍ଥିତି ବିନା ରହୁଥିବେ, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ଅଧା ଭାରତୀୟ ହେବେ। ସେରାହ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହଜାର ହଜାର ଷ୍ଟଡି ପରମିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଅନେକ ଆବେଦନ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ହୋଇପାରେ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Flim: ୨୬ର ଝଲକ: ନାୟକଙ୍କ ଉପରେ ନଜର
ଟୋରଣ୍ଟୋ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଅଂଶ (ବ୍ରାମ୍ପଟନ୍ ଏବଂ କାଲିଡନ୍) ରେ ଅବୈଧ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଜନସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବୈଧ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କୁ ବାସ କରୁଥିବା ତମ୍ବୁ ଶିବିର ଦେଖାଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ଭାରତରୁ ଅବୈଧ ପ୍ରବାସୀମାନେ ନଗଦ ଦେୟ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଦଲାଲ ଅସ୍ଥାୟୀ ବିବାହ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।