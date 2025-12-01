ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରବିବାର ଦିନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଝାନ୍ସୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅମୃତସର-ବିଶାଖାପାଟନମ୍-ହୀରାକୁଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଥିବା ସୂଚନା ପରେ ଝାନ୍ସୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଲାସୀ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରେ ଜଣାପଡିଲା ଯେ ଏହି ସୂଚନା ଏକ ସିଟ୍ ପାଇଁ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ମିଳିଥିଲା।
କୌଣସି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିଲା ନାହିଁ
ରେଳ ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ ବିପୁଲ କୁମାର ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷକୁ ଅମୃତସର-ବିଶାଖାପାଟନମ୍-ହୀରାକୁଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରେନର ଏକ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଲାସୀ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ୩୦ ମିନିଟ୍ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ, ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୩:୩୦ରେ ଟ୍ରେନଟି ଛାଡ଼ିଥିଲା।
ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଦାତିଆ ଷ୍ଟେସନରେ, ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଏବଂ ପୋଲିସ ଉଗ୍ର ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରୁଥିବା ଚାରି ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ବିବାଦ ଏକ ସିଟ୍ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ମିଥ୍ୟା ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଥିଲେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରି ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି
ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଚାରି ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ରମେଶ ପାସୱାନ୍, ବିଲାଲ ଜିଲାନି, ଇଶାନ ଖାନ ଏବଂ ଫୈଜାନ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି।