ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଘଟଣାକ୍ରମରେ, ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ହରେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ "ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ" ଦର୍ଶାଇ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଆଜି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି, "ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ହରେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି।" ହରେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୪ରେ ଏହି ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୨୮ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳ ସହିତ ରହିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ୨୦୨୦ ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସୋଏର୍ଡ ମାରିଜନେ ପୁନର୍ବାର ଏହି ପଦକୁ ଫେରିପାରନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଏକ ଘଟଣାକ୍ରମରେ, ହରେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ହକି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏକ ଇମେଲ୍ ପଠାଇ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ସେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ "ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି"।
ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ, ହରେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ହେବା ମୋ କ୍ୟାରିୟରରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସଫଳତା।" ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ହୃଦୟ ସର୍ବଦା ଏହି ଚମତ୍କାର ଦଳ ସହିତ ରହିବ। ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ମୋର ଯାତ୍ରା ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିବ, ଏବଂ ମୁଁ ଭାରତୀୟ ହକିକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସକୁ ସମର୍ଥନ କରିବି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Elephant Attack Death ତେଲକୋଇରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଚାଲିଗଲା ଯୁବକଙ୍କ ଜୀବନ, ଜଣେ ଗୁରୁତର
ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାରିନ, ଯାହାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଐତିହାସିକ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିଲା, ସେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଫେରିପାରନ୍ତି। ମାରିନ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୧ରେ ମହିଳା ହକି ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Health Minister BJD MLA Assembly ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ
ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଦଳର ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫାର କାରଣ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ସୂତ୍ର କହିଛି, "ଗତ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦଳ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳାଫଳ ଦେଇନାହିଁ। ଫିଟନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ହୋଇଛି, ଏବଂ ଦଳର ଏକ ଡଜନ ଖେଳାଳି ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।" ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ସଭାପତି ଦିଲୀପ ତିର୍କୀ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ହରେନ୍ଦ୍ର ସିଂହଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ।