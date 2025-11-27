ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: କର୍ଣ୍ଣାଟକର ରାଜଧାନୀ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅତିବେଲରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ମଣିଷପଣିଆକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ଉଠାଇଛି । ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ, ସାତ ଜୀବନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି, ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ମରକ୍ୟୁରୀ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଫଳରେ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟା ନଅ ମାସ ଧରି ମୃତ୍ୟୁ ସହ ଲଢ଼ିବା ପରେ, ଶେଷରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି |
କଥାଟି ଶୁଣିବାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଏକଥା ଏକଦମ ସତ | ଏହି କାହାଣୀଟି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅତିବେଲ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ୩୦ ବର୍ଷୀୟା ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ସହ ଘଟିଛି। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ବୟାନରେ ବିଦ୍ୟା କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବାସଭରାଜ ତାଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପାଗଳ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଘରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ମାରିସ୍ୱାମାଚାରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ।
ବିଦ୍ୟା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ୨୬ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୫ ରାତିରେ ତାଙ୍କ କୋଠରୀକୁ ଶୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରଦିନ ୨୭ ଫେବୃଆରୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉଠିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଚେତା ଫେରି ପାଇଲେ, ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଘରେ ଏକ ତୀବ୍ର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କଲେ, ଯେପରି କେହି ତାଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସତ୍ୟ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପାରଦ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ପଚେଇ ଦେଉଥିଲା।
ଏହି ଭୟଙ୍କର ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ, ବିଦ୍ୟା ଏକ ମାସ ପାଇଁ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ, ତା'ପରେ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ ଯେ ବିଷ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ କିଡନୀ ବିଫଳ ହେଉଥିଲା। ତା'ପରେ ଡାଏଲିସିସ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ହୋଇନଥିଲା। ନଅ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବିଦ୍ୟା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିଲେ, କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିଥିଲେ, ଏବଂ ତା'ପରେ, ନଭେମ୍ବରରେ, ସେ ଜୀବନ ପାଇଁ ଲଢ଼ି ହାରିଯାଇଥିଲେ ।
ପୋଲିସ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରିଛି
ରବିବାର (୨୩ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୫) ଦିନ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ପୋଲିସ ପୀଡିତାଙ୍କ ବୟାନ ଆଧାରରେ ପୀଡିତା ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବାସଭରାଜ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ମାରିସ୍ୱାମାଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରିଛି। ଏଫଆଇଆର ଅନୁଯାୟୀ, ବିଦ୍ୟା ପାରଦ ବିଷକ୍ରିୟାରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପାରଦ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା।