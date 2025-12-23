ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନୂଆ ଘର ଦେଖାଇବାକୁ କହି ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଲେ, ହେଲେ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ପଥରରେ ଛେଚି ହତ୍ୟା କଲେ | କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଏଭଳି ଏକ ଚାଂଚଲ୍ୟକର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି | ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ମିଟ୍ଟାଗନାହଲ୍ଲି ଗାଁ ନିକଟରେ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ଘଟିଛି। ୬୪ ବର୍ଷୀୟ ଅନନ୍ତ ତାଙ୍କ ୫୦ ବର୍ଷୀୟ ପତ୍ନୀ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଅନନ୍ତ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ସହରରେ ଏକ ନୂଆ ଘର ଦେଖାଇବା ବାହାନାରେ ବାହାରକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ।
କିଛି ସମୟ ପରେ, ସେ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଦାବି କରିଥିଲେ। ତେବେ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାର ଏବାବଦରେ ଜାଣିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା | ସେମାନେ ପୁଲିସକୁ ଏବାବଦରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ | ଏହାପରେ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ହତ୍ୟାର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଥିଲା। ଅନନ୍ତ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଜନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ପଥରରେ ଛେଚି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ |
ହତ୍ୟା ପରେ, ସେ ମୃତଦେହକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଛ କହିଥିଲେ ଯେ ଏକ ଗାଡି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଚାଲିଯାଇଛି | ତେବେ ଚିକ୍କାଜାଲା ଟ୍ରାଫିକ୍ ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମାମଲା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ଫରେନସିକ୍ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ପୂର୍ବ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ ଥିଲା।
ପୁଲିସ ଅନନ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ହତ୍ୟାର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି।