ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ତେଲେଙ୍ଗାନାର ରାଜଧାନୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନଲ୍ଲାକୁଣ୍ଟା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ସାରା ସହରରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି | ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ।
ବ୍ୟକ୍ତିଜଣକ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମହିଳାଙ୍କ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଇଥିଲେ | ପୁଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୁକ୍ତର ନାମ ଭେଙ୍କଟେଶ। ସେ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତ୍ରିବେଣୀଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ବିବାଦ ଏତେ ତୀବ୍ର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ଭେଙ୍କଟେଶ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ତ୍ରିବେଣୀଙ୍କ ଉପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ତାଙ୍କୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ।
ତେବେ ତ୍ରିବେଣୀ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିଯାଉଥିବା ବେଳେ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ସାହସର ସହିତ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭେଙ୍କଟେଶ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଆଁକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଭେଙ୍କଟେଶ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତ୍ରିବେଣୀଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ବର୍ତ୍ତିଯାଇଛନ୍ତି |
ପୁଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚଢାଉ କରୁଛି। ପୁଲିସ କହିଛି ଯେ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବେ।