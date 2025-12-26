ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜଣାଶୁଣା କବି ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ନେତା କୁମାର ବିଶ୍ୱାସ ପୁଣି ଥରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ତୀବ୍ର ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ କୁମାର ବିଶ୍ୱାସ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ବିଚାରଧାରା ଏବଂ ଇତିହାସକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଭାବରେ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଥିଲେ ଯେ କଂଗ୍ରେସ କେବେ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିନାହିଁ।
ସେ କହିଥିଲେ, "ଏହି ଲୋକମାନେ ଏତେ ଚତୁର ଯେ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ବସିଥିଲେ। ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ବାହାରେ ବସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରିଥିଲା ଯେ ପଟେଲ ଆମର।"
କୁମାର ବିଶ୍ୱାସ ଆହୁରି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ନିଜ ପରିବାର ଏବଂ ନାମକୁ ନେଇ ଦ୍ଵନ୍ଦ ଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ, "ତୁମେ ତୁମର ଜେଜେବାପା, ବାପା, ମା ଏବଂ ମାଉସୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲ। ଯେତେବେଳେ ପଟେଲ ବାହାରେ ବସିଥିଲେ, କେହି ପଚାରି ନଥିଲେ।" କୁମାର ବିଶ୍ୱାସ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଭିତରେ ଥିବା ପରିବାରବାଦକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି।
କୁମାର ବିଶ୍ୱାସ ସେଠାରେ ଅଟକି ନଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଜେପି ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିବା ଉଚିତ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସ୍ୱଦେଶୀ, ଆୟୁର୍ବେଦ, ଗୀତା ପଢିବା ଏବଂ ଖଦି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଓକିଲାତି କରୁଥିଲେ। ବିଜେପି ଯାହା କହୁଛି ଗାନ୍ଧିଜୀ ତାହା ହିଁ କହୁଥିଲେ।" କୁମାର ବିଶ୍ୱାସ
ଏହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ "ତିନି ଜଣ ନକଲି ଗାନ୍ଧୀ" ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବିଜେପି ପ୍ରକୃତ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ନେବାରେ କାହିଁକି ଅସୁବିଧା ହେବ?
କୁମାର ବିଶ୍ୱାସଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଦେଶରେ ଇତିହାସ ଏବଂ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଐତିହ୍ୟକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଜୋର ଧରିଛି। ତାଙ୍କର ଏହି ବ୍ୟଙ୍ଗକୁ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ରମଣ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ସମର୍ଥକମାନେ ଏହାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବୋଲି କହୁଥିବା ବେଳେ, କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥକମାନେ ଏହି ବୟାନକୁ ଆପତ୍ତିଜନକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି।