ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇସଲାମିକ ନାଟୋ ଗଠନ ହେବା ନେଇ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଚାଲିଛି। ତୁର୍କୀ ଆଣବିକ ସଶସ୍ତ୍ର ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସକ୍ଷମ ସାଉଦି ଆରବ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମେଣ୍ଟରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଚାହୁଛି। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ବାହାରେ ସୁରକ୍ଷା ମେଣ୍ଟକୁ ପୁନଃ ଆକାର ଦେବା ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରୟାସ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ସାଉଦି ଆରବ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯେକୌଣସି ଆକ୍ରମଣକୁ ଉଭୟ ଦେଶ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ। ଏହି ମେଣ୍ଟରେ ତୁର୍କୀର ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଏକ ଉନ୍ନତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ବିସ୍ତାରିତ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ଆଫ୍ରିକାର କିଛି ଅଂଶରେ ତୁର୍କୀ, ସାଉଦି ଆରବ ଓ ପାକିସ୍ତାନର ରଣନୀତିକ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବଢୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Virat Kohli: ଆଇସିସି ମାନ୍ୟତା: ଦିନିକିଆରେ ବିରାଟ କୋହଲି ନଂ ୧, ଭାରତ ନଂ ୧ ଦଳ
ତିନି ଦେଶ ସହ ୱାସିଂଟନର ଘନିଷ୍ଠ ସାମରିକ ସମ୍ପର୍କ ସତ୍ତ୍ବେ ଆମେରିକାର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଓ ନାଟୋ ପ୍ରତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବା ସମୟରେ ତୁର୍କୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରତିରୋଧ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବାର ଏକ ଉପାୟ ଭାବରେ ଦେଖୁଛି। ସାଉଦି ଆରବ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବ, ପାକିସ୍ତାନ ଏହାର ଆଣବିକ କ୍ଷମତା, ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଓ ମାନବ ସମ୍ବଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ତୁର୍କୀ ସାମରିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିସ୍ତାରିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପରେ ଯୋଗଦାନ କରିବ ବୋଲି ଅଙ୍କାରାସ୍ଥିତ ଥିଙ୍କ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଟିଇପିଏଭିର ରଣନୀତିଜ୍ଞ ନିହାତ ଅଲି ଓଜକାନ୍ କହିଛନ୍ତି।
ଯେହେତୁ ଆମେରିକା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜର ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛି, ଆଞ୍ଚଳିକ ବିବାଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଧୁ ଓ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଯନ୍ତ୍ରକୌଶଳ ବିକାଶ କରିବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରୁଛି ବୋଲି ଓଜକାନ୍ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ତୁର୍କୀ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ ଯୋଗ ଦିଏ, ତେବେ ଏହା ସାଉଦି ଆରବ ସହିତ ସମ୍ପର୍କର ଏକ ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆଲୋକିତ କରିବ, ଯାହା ଏକଦା ସୁନ୍ନି ମୁସଲମାନ ଜଗତର ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଥିଲା।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Trump Request: ଇରାନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀକାରୀଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିବେଦନ: ସହାୟତା ଆସୁଛି ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି
ତୁର୍କୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତିକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ପରେ, ଦୁଇ ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗକୁ ଗଭୀର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଅଙ୍କାରାରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନୌସେନା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଶିଆବହୁଳ ଇରାନକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ସତ୍ତ୍ୱେ, ତୁର୍କୀ ଓ ସାଉଦି ଆରବ ତେହେରାନ ସହିତ ଯୋଗଦାନକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସୁନ୍ନି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସିରିଆକୁ ଓ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି। ତୁର୍କୀ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଘନିଷ୍ଠ ସାମରିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଅଙ୍କାରା ପାକିସ୍ତାନର ନୌସେନା ପାଇଁ କର୍ଭେଟ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି, ଇସଲାମାବାଦର ଏଫ୍-୧୬ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନକୁ ନବୀକରଣ କରିଛି ଏବଂ ଉଭୟ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ସାଉଦି ଆରବ ସହିତ ଡ୍ରୋନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଂଶୀଦାର କରିଛି।
ତୁର୍କୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଛି ଯେ ଉଭୟ ଦେଶ ଏହାର କାନ୍ ପଞ୍ଚମ ପିଢ଼ିର ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ମେ ମାସରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ହେବା ପରେ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଉତ୍ତେଜନା ରହିଛି। ତୁର୍କୀ ଓ କତର ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନାରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ସେହି ପ୍ରୟାସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଗକୁ ଇସଲାମିକ୍ ନାଟୋ ଯୋଜନା କେତେଦୂର ଆଗଉଛି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।