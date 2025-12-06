ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟ (CDF) ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ. ଜୟଶଙ୍କର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେପରି ଭଲ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏବଂ ଖରାପ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଅଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଭଲ ସାମରିକ ନେତା ଏବଂ କମ୍ ଭଲ ସାମରିକ ନେତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି।
ଶନିବାରଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ, ଏସ. ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି, "ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର ବାସ୍ତବତା ସର୍ବଦା ଭାରତ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ, ଏବଂ ଆମର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଏଥିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ।" ଭାରତର କୂଟନୀତିକ ଗତିରୋଧ ସମ୍ପର୍କରେ, ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି, "ପାକିସ୍ତାନର ପରିସ୍ଥିତି, ଏହାର ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଏହାର କ୍ଷମତା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଏଥିରେ ନିଜକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଜଡିତ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ହଁ, କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଏବଂ ଆମେ ସେଗୁଡିକୁ ସମାଧାନ କରିବୁ।"
ଆମକୁ କିଛି ନିୟମ ଏବଂ ମାନଦଣ୍ଡ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ: ଜୟଶଙ୍କର
ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ଭାରତର ଭିନ୍ନ ରଣନୀତି ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ, ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଦେଶ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ନିୟମ ଏବଂ ମାନଦଣ୍ଡ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ।" ସେ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ଏହାକୁ ଦୁଇଟି ଉପାୟରେ ଦେଖୁଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ବିଷୟରେ କଥା ଆସୁଛି, ଆମେ କିଛି କାମ କରୁ ଏବଂ କିଛି କରୁନାହୁଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାରତ। ଆମର ନିୟମ ଅଛି, ଆମର ମାନଦଣ୍ଡ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ତେବେ ଏହି ଦେଶରେ ଆମେ ଜନସାଧାରଣ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ନାଗରିକ ସମାଜ ପ୍ରତି ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେବୁ।"