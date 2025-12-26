ଭୁବନେଶ୍ୱର: 'ମୁଁ ରାକା, ମୋ କାମ ପକ୍କା, ମୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଟଙ୍କା, ଏପାଖ ସେପାଖ ହେଲେ ମୋ ହାର୍ଟରେ ପଶେ ରକା' ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ ଏଭଳି ଦମଦାର ଡାଇଲଗ ସହ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଥରାଇଦେଉଥିବା ଏହି ଭିଲିଆନ ଆଜି ନିରବ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି | ମାତ୍ର ୪୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଭିଲିଆନ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ନରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ(ନଳୀ)ଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି |
ଜଗତସିଂହପୁରଜିଲ୍ଲା ବାଲିକୁଦା ଡିହସାହି ଗ୍ରାମର ନଳୀଙ୍କର ହୃଦଘାତରେ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିବାବେଳେ ଏବେ ସେ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଅପେରାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ | ନଳୀ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା କ୍ୟାରିୟର ତୁଳସୀ-ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବାବେଳେ ଏହାପରେ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରେଡ, ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ, ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ, ତ୍ରିନାଥ ଗଣନାଟ୍ୟ, ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ଅନେକ ସୁପରହିଟ ଯାତ୍ରାରେ ବି ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ |
ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରେଡର ଗାଁରୁ ଆସୁଛି ଗୌରୀ ନାନୀ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା | ସେହିପରି ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ଲୁହ ଧୋଇଦେଲା ଓଠର ହସ, କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ପ୍ରମୁଖରେ ନଳୀଙ୍କର ଅଭିନୟର ଯାଦୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା |