ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭୋଜପୁରୀ ଅଭିନେତା ଖେସାରି ଲାଲ ଯାଦବଙ୍କ ଏକ ବୟାନ ପୁଣିଥରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଖେସାରି ଲାଲ ଯାଦବ ୨୦୨୫ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଛାପରା ଆସନରୁ ଆରଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ। ଖେସାରି ବିହାରର ଛାପରା ଆସନରୁ ଟିକେଟ ପାଇବା ପରେ, ଏହି ଆସନଟି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଥିଲା। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଖେସାରି ଲାଲ ଯାଦବ ଏକ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ।
ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ଏବଂ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ନେତା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଖେସାରି ଲାଲ ଯାଦବ ଛାପରା ଆସନରେ ନିରାଶାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ନିର୍ବାଚନ ହାରିଗଲେ। ଏନଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଛୋଟି କୁମାରୀ ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ।
ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ, ଖେସାରି ଲାଲ ଯାଦବ ଛାପରାର ଲୋକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ନୁହନ୍ତି। ଏବେ, ଛାପରା ଆସନ ହାରିବା ପରେ, ଖେସାରି ଲାଲ ଯାଦବଙ୍କ ଏକ ବୟାନ ପୁଣି ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏହି ଭିଡିଓରେ, ଖେସାରି ଲାଲ ଯାଦବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ରାଜନୀତି କିପରି କରିବେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ କେବେ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନିଜର କିଏ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ମଣିଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜିତିପାରିବେ, ମେସିନ ବିରୋଧରେ ନୁହେଁ।
ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଉ କି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଛୋଟି କୁମାରୀ ୮୦୦୦ ଭୋଟରେ ଖେସାରି ଲାଲ ଯାଦବଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ନିର୍ବାଚନ ହାରିବା ପରେ, ଖେସାରି ଲାଲ ଯାଦବ ଇଭିଏମକୁ ଦୋଷ ଦେଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି।