ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ତଥା ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଗ୍ରୀସରେ ଥିବା ଅଲିମ୍ପିଆ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ଜୁରି ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ବିଚାରକ ଭାବେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିବାବେଳେ ଏହା ଉଭୟ ଭାରତ ଓ ଓଡିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଛି |
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଜୁରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଚାରି ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଜୁରିଙ୍କ ସହିତ "ଶିଶୁ ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଗ୍ରୀକ୍ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର - ଟ୍ରେସେସ୍: ଏକ ଆଧୁନିକ ଗ୍ରୀକ୍ ସିନେମା ଆଡ଼କୁ" ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗରେ ବିଚାରକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ | ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଏହି ଜୁରୀ ତାଲିକାରେ ଜର୍ମାନୀର ଭିଓଲା ଗାବ୍ରିଏଲି, ସ୍ଲୋଭାକିଆ/ଚେକ୍ ଗଣରାଜ୍ୟର ରାଡକା ହଫମାନ ଏବଂ ଏଷ୍ଟୋନିଆର କାର୍ଟ ଭାଇନୋଲା ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି |
୧୯୯୭ ମସିହାରେ ଇଲିଆରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଲିମ୍ପିଆ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବ, ଶିଶୁ ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସିନେମାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ, ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। ବିବିଧ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, କର୍ମଶାଳା ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ଜିଜାନିଓ ଯୁବ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ସହିତ, ଏହା ଯୁବ ସ୍ରଷ୍ଟାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥାଏ | ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଉ କି, ଓଡ଼ିଶାର ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ଜନ୍ମିତ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ସେହି କିଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଏବଂ ପ୍ରମୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ସିନେମା ପାଇଁ ଏକ ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି।
ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ CIFEJ (ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଫିଲ୍ମସ୍ ଫର୍ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ୟୁଥ୍) ର ସଭାପତି ଭାବରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। 1955 ମସିହାରେ UNESCO ର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏବଂ ଏଥେନ୍ସରେ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଥିବା CIFEJ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଏବଂ ବୃହତ୍ତମ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମିଡିଆ ନେଟୱାର୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ୧୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର - ଦି ଲାଷ୍ଟ କଲର, ଡିଜାୟର୍ସ ଅଫ୍ ଦି ହାର୍ଟ, ଆଇ ଆମ୍ କଲାମ ଏବଂ ଦି ସାଇଲେଣ୍ଟ ଏପିଡେମିକ୍ - ସହିତ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବହୁ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଭାରତର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ ।