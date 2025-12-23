ମୁମ୍ବାଇ: କମେଡି କିଙ୍ଗ କପିଲ ଶର୍ମା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶୋ "ଦି ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କପିଲ ଶୋ" ପୁଣି ଥରେ ଶିରୋନାମାରେ ଅଛନ୍ତି। ନୂତନ ସିଜିନର ପ୍ରଥମ ଏପିସୋଡରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା ଅତିଥି ଭାବରେ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଥର, କପିଲ ଆଇନଗତ ବିବାଦରେ ଫସିଛନ୍ତି | ବାସ୍ତବରେ ଶୋ'ର ତୃତୀୟ ସିଜିନରେ ଅନୁମତି ବିନା ତିନୋଟି ବଲିଉଡ ଗୀତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଫୋନୋଗ୍ରାଫିକ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ (ପିପିଏଲ୍) ଇଣ୍ଡିଆ, ଶୋ'ର ନିର୍ମାତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛି।
ଲାଇସେନ୍ସ ବିନା ତିନୋଟି ଗୀତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି
ମିଡ୍-ଡେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପିପିଏଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡିସେମ୍ବର ୧୨ ତାରିଖରେ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଯେ ଜୁନ ୨୧ ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦ ମଧ୍ୟରେ ଶୋ'ର କିଛି ଏପିସୋଡରେ ଲାଇସେନ୍ସ ବିନା ତିନୋଟି ଗୀତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ 'ଏମ୍ ବୋଲେ ତୋ' (ମୁନ୍ନାଭାଇ MBBS), 'ରାମା ରେ' (କାଣ୍ଟେ), ଏବଂ 'ସୁବହ ହୋନେ ନା ଦେ' (ଦେଶୀ ବୟଜ୍) ଭଳି ଗୀତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
କପିରାଇଟ୍ ଉଲ୍ଲଂଘନର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି
PPL କହିଛି ଯେ ଏହି ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ବୈଧ ଲାଇସେନ୍ସ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ସେମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ କୋର୍ଟ ଏହି ଗୀତ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା ଆୟର ହିସାବ ମାଗିବା ଉଚିତ | PPL ଇଣ୍ଡିଆ ଦାବି କରିଛି ଯେ କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ଶୋ'ରେ ବ୍ୟବହୃତ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ କପିରାଇଟ୍ ଆଇନ, 1957 ଅଧୀନରେ ଆସେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ଗୀତକୁ ବଜାଇବା କିମ୍ବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱାଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଲାଇସେନ୍ସ ଆବଶ୍ୟକ। ତଥାପି, ଶୋ'ରେ ଲାଇସେନ୍ସ ମଗାଯାଇ ନଥିଲା | ଏହି କାରଣରୁ, କେ୯ ଫିଲ୍ମସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ବିଇଂୟୁ ଷ୍ଟୁଡିଓଜ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଉପରେ କପିରାଇଟ୍ ଉଲ୍ଲଂଘନର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ଶୋ'ର ନୂତନ ସିଜିନରେ ପ୍ରଥମ ଅତିଥି ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ "ବାରାଣସୀ"ର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଶୋ'କୁ ଆସିଥିଲେ। "ବାରାଣସୀ"ରେ ମହେଶ ବାବୁଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା ନଜର ଆସିବେ। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଏସ୍ ଏସ୍ ରାଜମୌଲିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଯିଏ ଏହାକୁ ଏକ ବଡ଼ ବଜେଟ୍ ସହିତ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।