ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହା ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ୧୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସି.ପି. ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନ୍ଦାଜରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ଖଡ଼ଗେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ସେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କୁ ଏକ ବିଶେଷ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ।
ଶାସକ ଦଳକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଖଡ଼ଗେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ସମାନ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବେ। ଆପଣ ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ସମାନ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆସନରୁ ଅଧିକ ସେପଟ ଆଡକୁ(ଏନଡିଏ) ଅଧିକ ଦେଖିବେ, ତେବେ ବିପଦ ଅଛି ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏଠାକୁ ନ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ଅଛି। ତେଣୁ, ଉଭୟ ପକ୍ଷରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା ଭଲ ହେବ।" "ମୁଁ ତୁମର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କାମନା କରୁଛି।"
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Election Commission's big decision: ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ୧୨ ରାଜ୍ୟରେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି
ଖଡ଼ଗେ ଧନଖଡ଼ଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିଥିଲେ
ପୂର୍ବତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼ଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଖଡ଼ଗେ କହିଥିଲେ, "ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳି ନଥିବାରୁ ମୁଁ ଗଭୀର ଦୁଃଖିତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ।" ଖଡ଼ଗେଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରେ, ବିଜେପି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲା।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: National Herald case: ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେରାଲ୍ଡ ମାମଲା: ରାହୁଲ-ସୋନିଆଙ୍କ ସଙ୍କଟ ବଢ଼ିଲା
କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କଲେ
ଖଡ଼ଗେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଂସଦ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପୁଣି ଥରେ "ନାଟକ" ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ଏବେ ତାର ବିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ରଣନୀତି ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସଂସଦରେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ। ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ନିର୍ବାଚନ ପରାଜୟ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ହତାଶା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସଂସଦକୁ ଏକ ମଞ୍ଚ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।