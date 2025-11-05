ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବର୍ତ୍ତମାନର ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଠକେଇ ଘଟଣା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଠକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାନ କାର୍ଡର ଅପବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ଋଣ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାନ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ପରିଚୟ ଏବଂ ଯଦି କେହି ଏହାର ଅପବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଗମ୍ଭୀର ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ୟାନକାର୍ଡ ସହିତ ଜଡିତ ଠକେଇ କାରବାର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଏବଂ ଠକେଇରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାନ କାର୍ଡରେ ଋଣ ଚାଲିଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିବାର ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଉପାୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରେଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ (CIBIL) ଯାଞ୍ଚ କରିବା। ଆପଣ ଏହାକୁ ଏକ "ଗୁପ୍ତଚର" ଭାବିପାରିବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାନ କାର୍ଡର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନଜର ରଖେ। CIBIL, Experian, ଏବଂ Equifax ପରି କ୍ରେଡିଟ୍ ବ୍ୟୁରୋ ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ନିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଋଣ ଏବଂ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଟ୍ରାକ୍ ରଖେ।
ଆପଣଙ୍କ କ୍ରେଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଏହି କ୍ରେଡିଟ୍ ବ୍ୟୁରୋର ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପାନ ନମ୍ବର ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମାଗଣା କ୍ରେଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଇବ ଯେ କେଉଁ ଋଣ ଏବଂ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରେଡିଟ୍ ତଦନ୍ତ କେଉଁଠାରେ କରାଯାଇଛି।
ଆପଣଙ୍କର କ୍ରେଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସମୟରେ, କିଛି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ଏକ ଋଣ କିମ୍ବା କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଦେଖନ୍ତି ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ କେବେ ଆବେଦନ କରିନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଏକ ସଂକେତ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତୁ । ଏହା ସହିତ, ଭୁଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, ଏକ ଅଜଣା ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା କମ୍ପାନୀ ନାମ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଅନୁମୋଦନ କରିନଥିବା ଏକ କ୍ରେଡିଟ୍ ଇନକ୍ଵାୟିରି, ଏସବୁ ବିପଦ ହୋଇପାରେ | ଯଦି ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରେଡିଟ୍ ସ୍କୋର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ।
ଠକେଇ ଜାଣିଲେ କଣ କରିବେ?
ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ରିପୋର୍ଟରେ ଏକ ଠକେଇ ଋଣ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ, ଋଣଦାତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କ ନାମରେ ଋଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, କ୍ରେଡିଟ୍ ବ୍ୟୁରୋ ସହିତ ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହି ଅସଙ୍ଗତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣ ଏବଂ ଏକ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତୃତୀୟ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ: ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟସ୍ଥ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ସେଲ୍ କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ଏଫଆଇଆର ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ।
କ'ଣ କରିବେ?
ଆପଣଙ୍କର ପାନ କାର୍ଡକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ, କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ଅଜଣା ୱେବସାଇଟ୍, ଆପ୍ କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମେସେଜରେ ଆପଣଙ୍କର ପାନ ନମ୍ବର ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ କେବେବି ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ଏକ ଫଟୋକପି ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିରେ ଦସ୍ତଖତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେବାର କାରଣ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ପାସୱାର୍ଡ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଋଣ ଆବେଦନ ପାଇଁ ସର୍ବଦା SMS/ଇମେଲ୍ ଆଲର୍ଟ ଚାଲୁ କରନ୍ତୁ।